Ανυπότακτο Αγρίνιο: Τα ονόματα των υποψηφίων

Τα ονόματα των υποψηφίων εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών δημοσιοποίησε η δημοτική παράταξη “Ανυπότακτο Αγρίνιο”.
Υπενθυμίζεται ότι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος Βορίδη καθιστούσαν αμφίβολη την κατάθεση του συνδυασμού ωστόσο η δημοτική παράταξη κατόρθωσε να ξεπεράσει τα εμπόδια.
Τα ονόματα δημοσιεύονται από το sinidisi.gr με τη σειρά που παρατίθενται στο σχετικό πίνακα που λάβαμε από την παράταξη.
Το όνομα του επικεφαλής της, Στέλιου Μερμίγκη, αναφέρεται τελευταίο.
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
- ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
- ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
- ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΡΑΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ
- ΓΕΡΟΛΙΜΙΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
- ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΙΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΜΠΑΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
- ΣΠΥΡΕΛΗ ΒΑΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΚΟΝΤΟΥΣΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
- ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΔΙΠΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΡΩΝ (ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΚΑΚΑΕΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ ΕΛΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
- ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
- ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΠΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΑΙΔΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΣΚΟΥΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΣΙΑΜΠΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΖΕΛΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ) ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΚΟΥΡΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΦΝΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΝΕΡΓΟΣ
- ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΛΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
- ΔΗΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
- ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΤΖΕΛΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
- ΜΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
- ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΓΙΑΠΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΚΑΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
- ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
- ΚΟΤΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΜΠΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
- ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
- ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
- ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΚΑΛΕΣΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
- ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
- ΚΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΜΗΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΓΙΑΠΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ ΙΑΤΡΟΣ
- ΣΤΥΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΡΤΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
- ΚΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
- ΓΙΑΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
- ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
- ΘΕΙΑΚΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
- ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΣΙΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
- ΚΑΡΥΠΗ ΙΣΜΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
- ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
- ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
- ΚΡΙΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΚΥΛΑΦΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
- ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΝΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
- ΠΕΛΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
- ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
- ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ
- ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
- ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
- ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
- ΛΟΓΚΙΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΝΤΖΑΜΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
- ΝΕΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
- ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
- ΔΙΠΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
- ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
- ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
- ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ