Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου – Συνεχίζουν με νέα μπλόκα, θα αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα κλιμακώνονται, με τους αγρότες να είναι ανυποχώρητοι, να συνεχίζουν με νέα μπλόκα ενώ όπως αναφέρουν θα αποκλείσουν τι λιμάνι του Βόλου

Την ίδια στιγμή, η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, προσθέτει νέα δεδομένα στην κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και οι απρόκλητες φθορές διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας και οι αλιείς της Μαγνησίας προγραμματίζουν νέες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών, ενώ τα μπλόκα σε εθνικές οδούς και τελωνεία ενισχύονται.

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη δίωξη

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απέστειλε χθες παραγγελία προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας ζητώντας την παρέμβαση των αρχών σε περιπτώσεις διατάραξης κυκλοφορίας σε εθνικές οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και σε απρόκλητες φθορές. Η εντολή επικεντρώνεται στη βεβαίωση εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής.

Η αντίδραση των αγροτών στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Στο αρχηγείο των αγροτών, στη Νίκαια, οι εκπρόσωποι των μπλόκων χαρακτήρισαν την παρέμβαση του Αρείου Πάγου «επικοινωνιακό τρικ» της κυβέρνησης και ξεκαθάρισαν ότι δεν ποινικοποιούνται και δεν εκφοβίζονται. Όπως σημείωσαν, η κινητοποίηση αποτελεί αγώνα επιβίωσης για τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο, με τη συμπαράσταση της κοινωνίας.

Αποκλεισμοί και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Βόλος: Σήμερα αγρότες και αλιείς σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα των Μικροθηβών με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες σχεδιάζουν σήμερα νέους συμβολικούς αποκλεισμούς σε λιμάνι και αεροδρόμιο.

Προγραμματίζεται αυτοκινητοπομπή στις 11:00 προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

Βόρεια Ελλάδα: Αγρότες κρατούν μπλόκα σε τελωνεία και παράδρομους, ενώ η κίνηση στις βασικές οδικές αρτηρίες διακόπτεται κατά διαστήματα.

Το Σάββατο στη Νίκαια θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων για τον προγραμματισμό νέων δράσεων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν και να αναδείξουν τα αιτήματά τους χωρίς πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Άνοιξαν οι παράδρομοι στον Μπράλο -Σχηματίστηκαν ουρές αυτοκινήτων

Οι αγρότες χθες απέσυραν τα τρακτέρ και απελευθέρωσαν τους παράδρομους που είχαν αποκλείσει στην περιοχή του Μπράλου, με την κυκλοφορία πλέον να διεξάγεται μέσω του βοηθητικού οδικού δικτύου. Τα τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, κρατώντας κλειστό το εθνικό δίκτυο.

Ωστόσο, ουρές πολλών χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους που συγκλίνουν στον κόμβο του Μπράλου, στο 203ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η Τροχαία είχε ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία, είτε στον άξονα Λαμίας-Αθηνών πριν και μετά το σημείο του αποκλεισμού, είτε στον Ε65, είτε στον δρόμο Λαμίας-‘Αμφισσας προς Ρίο-Αντίρριο ή στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών.

Οι αγρότες έχουν παραγγείλει καθημερινό αποκλεισμό όλων των διαβάσεων στην περιοχή του Μπράλου έως και την Παρασκευή (12/12) από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Τα αιτήματα των αγροτών

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, τόνισε ότι τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν:

Μείωση της τιμής του ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αφορολόγητο πετρέλαιο για αγροτική χρήση, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

Γενναία αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι θα συμμετάσχουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο όταν υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξουν απτές λύσεις στα αιτήματά τους, ενώ προειδοποιούν ότι η κλιμάκωση θα είναι αναπόφευκτη αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

