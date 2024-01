Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του podcast «90who10» και παραδέχτηκε ότι ήταν καθήκον του να «προστατεύσει» τα έξι παιδιά της αδελφής του μέσω του πολύκροτου διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ και της αρνητικής δημοσιότητας που το ακολούθησε.

«Από εκεί ξεκίνησαν όλα, ξεκίνησε με την προστασία της και των παιδιών της, των ανιψιών μου» δήλωσε ο Χέιβεν μιλώντας για το καινούργιο κεφάλαιο στην σχέση τους μετά τον χωρισμό της. «Υπάρχουν εκείνα τα χρόνια που είναι καθοριστικά, γίνονται ενήλικες στις αρχές της δεκαετίας του 20. Νομίζω ότι είναι πολύ φυσικό και θέλω να είμαι εκεί ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

The brother-sister duo made headlines in the early aughts after sharing several kisses while on the red carpet and at various events in Hollywood (via @toofab ) https://t.co/smKJXPpyQv

Το διάσημο ζευγάρι γνωρίστηκε το 2005, στα γυρίσματα της ταινίας «Μr & Mrs Smith» ενώ ανακοίνωσε το διαζύγιο του το 2016. Εχει έξι παιδιά, τον Μάντοξ 22 ετών, τον Παξ 20, τη Ζαχάρα 18, τη Σάιλο 17 και τα 15χρονα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν.

«Μοιάζει πολύ με τη μαμά μου. Κάθε φορά που έχω την ευλογία να βρίσκομαι κοντά τους, θέλω να βρίσκομαι κοντά τους», συνέχισε ο Χέιβεν. «Έστησα τη ζωή μου έτσι ώστε να μπορώ να είμαι παρών σε οποιαδήποτε κατάσταση. Θέλω να είμαι εκεί γι’ αυτούς ή γι’ αυτήν – ό,τι κι αν περνάει».

Η ηθοποιός έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στην The Wall Street Journal αποκαλύπτοντας πολλά για τη ζωή και τα σχέδιά της.

Εκτός από το ότι εξομολογήθηκε ότι δεν θα επέλεγε καριέρα ως ηθοποιός αν ξεκινούσε σήμερα λόγω της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής που δεν ήταν τόσο εμφανής όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή, είπε επίσης στο περιοδικό ότι διαγνώστηκε με την παράλυση Bell, μόλις έξι μήνες πριν υποβάλει αίτηση διαζυγίου με τον Brad Pitt. Και καθώς το άγχος μπορεί να είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην πάθηση, έχει κατηγορήσει το διαζύγιο για την πρόκληση αυτής της ασθένειας!

“I wouldn’t be an actress today,” says Angelina Jolie. Maybe theater, she caveats, but not Hollywood. “When I was starting out, it wasn’t as much of an expectation to be as public, to share so much.” https://t.co/g6HYxEIhFd

— WSJ. Magazine (@WSJMag) January 3, 2024