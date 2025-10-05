Άντζελα Γκερέκου – Μια στιγμή λύτρωσης στην Αμφιλοχία

Μια στιγμή λύτρωσης στην Αμφιλοχία όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Άντζελα Γκερέκου που παρευρέθηκε χθες στα εγκαίνια της αγροτικής έκθεσης AgreAmfi

Η σχετική ανάρτηση αναφέρει:

"Κάθε Κυριακή έχει κάτι από λύτρωση!!

Μια απλή στιγμή που γίνεται ιερή, όχι γιατί συμβαίνει κάτι μεγάλο, αλλά γιατί δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα.

Μόνο να κοιτάς, να αναπνέεις, να θυμάσαι πως είσαι εδώ.

Πρωινό Κυριακής στην Αμφιλοχία, εκεί που ο δρόμος συναντά το νερό και ο ουρανός σβήνει μέσα στη θάλασσα, με θέα τον Αμβρακικό.

Η πόλη ακόμη μισοκοιμάται, κι ο ήλιος ξεπροβάλλει ντροπαλά πίσω από τα βουνά.

Το φως απλώνεται απαλά πάνω στη θάλασσα, σαν χάδι που ξυπνά τη μέρα χωρίς βιασύνη.

Οι ήχοι είναι λίγοι και καθαροί ένα καΐκι που ξεκινά, τα φτερά ενός γλάρου, μια φωνή μακριά που μοιάζει να χάνεται μέσα στη γαλήνη.

Ο καφές αχνίζει στο χέρι, κι ο νους αδειάζει!!

Ευλογία 🇬🇷🙏"