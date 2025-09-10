Αντύπας: Παντρεύεται ο γιος του, Πρόδρομος Μαζλουμίδης - Το προσκλητήριο του γάμου του

Τα νέα είναι ευχάριστα για τον Αντύπα και την σύζυγό του, Στέλλα Στρατηγάκη, καθώς παντρεύεται ο γιος τους, Πρόδρομος Μαζλουμίδης, φανατικός εργένης μέχρι πρότινος.

Ο ανερχόμενος καλλιτέχνης, που ακολουθεί με επιτυχία τα βήματα του πατέρα του στο τραγούδι, θα ανταλλάξει το Σάββατο 13/9 όρκους αιωνίας πίστης με τη σύντροφό του, Ελένη Ντίνα, η οποία ασχολείται επίσης με το τραγούδι

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου 13/9 στον Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης, το ζευγάρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, επισφραγίζοντας ένα μεγάλο έρωτα που γεννήθηκε πριν από 4 χρόνια ανάμεσά τους. Κουμπάροι του ζευγαριού θα είναι δύο προσωπικοί φίλοι του, η Βασιλική Βεργούνη και ο Μιχαήλ Τοκατλίδης.

Αμέσως μετά το μυστήριο, θα ακολουθήσει η δεξίωση σε κτήμα στα βόρεια και φυσικά μεγάλο γλέντι.

Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης γνωρίστηκε με την Ελένη Ντίνα σε νυχτερινό κέντρο που έτυχε να συνεργάζονται και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.

Η πρόταση γάμου και το «ναι» της νύφης έγινε τον περασμένο χειμώνα, λίγο πριν εκείνη δηλώσει συμμετοχή με το τραγούδι της στην Eurovision.

