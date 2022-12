Άντριου Τέιτ: Συνελήφθη για sex trafficking o μισογύνης Tik Toker – Τον «έκαψε» η κόντρα με την Τούνμπεργκ

Ο πρώην kickboxer και αμφιλεγόμενος celebrity, που έχει αποκλειστεί από διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για σεξιστικά σχόλια και ρητορική μίσους, συνελήφθη – σύμφωνα με την Daily Mail – μαζί με τον αδελφό του κρατούνται στο Βουκουρέστι. Τα δύο αδέλφια είχαν περάσει και από τον ανακριτή τον Απρίλιο, καθώς δύο κορίτσια είχαν ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλικές πράξεις από τους Τέιτ (Tate), παρά τη θέλησή τους.

Αν και τα δύο αδέρφια τότε αφέθηκαν ελεύθεροι, η έρευνα συνεχίζονταν και το βράδυ της Πέμπτης (29.12.2022) κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Μάλιστα, οι αρχές της Ρουμανίας φαίνεται να οδηγήθηκαν στα ίχνη των δύο ανδρών μετά από ένα βίντεο του Andrew στο Twitter με το οποίο κοροϊδεύει την νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και αυτό ήταν που αποκάλυψε την τοποθεσία του.

Στο βίντεο ο Άντριου Τέιτ (Andrew Tate) ζήτησε να γευτεί ρουμάνικη πίτσα και το… λογότυπο της εταιρείας έφερε τον εντοπισμό και στη συνέχεια τη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια του βίντεο ο Τέιτ ζήτησε από ένα άτομο εκτός οθόνης, να του δώσει μία πίτσα, αλλά τους υπενθυμίζει να μην την ανακυκλώσουν σε μια προσπάθεια να ειρωνευτεί την Γκρέτα Τούνμπεργκ.

