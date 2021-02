Αντώνης Συκάρης: Έπειτα από 48 ημέρες, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την προσπάθεια κατάκτησης της κορυφής Κ2 των Ιμαλαΐων

«Αδύνατη» χαρακτήρισε εν τέλει την αποστολή

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να είναι στους -40 βαθμούς Κελσίου, αλλά και το γεγονός ότι ο Αντώνης Συκάρης αντιμετωπίζει κρυοπαγήματα πιθανόν 3ου βαθμού, αναγκάζουν τον μοναδικό Έλληνα ορειβάτη, που ξεκίνησε πριν από 48 ημέρες για την κατάκτηση της κορυφής Κ2 των Ιμαλαϊων, να σταματήσει και να μην συνεχίσει την προσπάθεια για την κορυφή.

Όπως ανέφερε: «Έφτασα μέχρι εδώ με μεγάλη προσπάθεια ψυχική και σωματική. Οι περισσότεροι σέρπα έχουν κρυοπαγήματα και προσπαθούμε όλοι να διορθώσουμε την ζημιά που έχει γίνει. Δυστυχώς ο υπνόσακος μου είναι στο C2 και θα χρειαστεί να παραμείνω στα 7440μ όλο το βράδυ στους -38°C. Από όλη την ομάδα έχουν ξεκινήσει 4 άτομα αλλά τα 2 επέστρεψαν λόγω του ψύχους».

Ο Αντώνης Συκάρης μαζί με την ελίτ των ορειβατών παγκοσμίως και με έμπειρους σέρπα προσπαθούν για την κατάκτηση της κορυφής του πιο φονικού βουνού του κόσμου. Την θρυλική κορυφή Κ2 των Ιμαλάϊων, τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή της Γης, (8.611 μέτρα) στην οποία κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να ανέβει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μέχρι στιγμής αρκετοί τα έχουν παρατήσει, ενώ έχει καταγραφεί και ένας θάνατος μέλους της αποστολής.

Η χειρότερη ημέρα στην ιστορία του Κ2 ήταν η 1η Αυγούστου του 2008, όταν 11 ορειβάτες από διάφορες αποστολές πέθαναν, ενώ τρεις άλλοι τραυματίσθηκαν σοβαρά.

Συνολικά τη ζωή τους έχουν χάσει 87 άτομα που επιχείρησαν την «κατάκτηση» του συγκεκριμένου βουνού και όλα αυτά σε περίοδο καλοκαιριού γιατί το χειμώνα δεν έχει καταφέρει κανείς στην παγκόσμια ιστορία της ορειβασίας να το καταφέρει. Οι πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες με τις οποίες είναι αντιμέτωπος Έλληνας ορειβάτης, δυστυχώς δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει μέχρι την κορυφή.

Who is who

Πατέρας δύο παιδιών και μιας εγγονής ο Αντώνης Συκάρης γεννήθηκε το 1962. Υπήρξε ιδιοκτήτης της κραταιάς οικογενειακής επιχείρησης στην εμπορία ηλεκτρικών συσκευών, Συκάρης Α.Ε., επιχείρηση που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Από το 2006 είναι CEO της εταιρείας ΑΛΠΙ Α.Ε που δραστηριοποιείται στο Real Estate και στην παραγωγή ενέργειας.

To 1989, ενώ ακόμα εργαζόταν στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνώρισε κάποιον που του μίλησε για το βουνό και τον αλπινισμό. Ο κ. Συκάρης ήδη αγαπώντας τη φύση από μικρό παιδί, αποφάσισε να συνδυάσει την αγάπη αυτή με όσα άκουγε για την ορειβασία.

«Από μικρό παιδί αγαπούσα το φυσικό περιβάλλον, τα βουνά και ήθελα να βρίσκομαι πάντα εκεί… Αργότερα, κατάλαβα γιατί αυτή η λαμπρή φλόγα που καίει στις κορυφές και στα βράχια των βουνών του κόσμου με ελκύει, γιατί απλά εκεί βρίσκονται τα όνειρα και οι προσδοκίες μου!!!», αναφέρει στην ιστοσελίδα του.

Από το 1991 είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων ορειβατών ΣΕΟ και της Ελληνικής ομοσπονδίας Ορειβασίας και αναρρίχησης ΕΟΟΑ. Επίσης, είναι μέλος του Team 100 Mentors, του Διοικητικού συμβουλίου της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ, καθώς και ομιλητής σε εταιρείες, Πανεπιστήμια, εκδηλώσεις και στο TEDx (Inspirational – Motivational speaker). Είναι επίσης πρεσβευτής καλής θέλησης των εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα Λιναρδάτου.

Στις 22 Μαϊου του 2017 ανέβηκε με τον Μάϊκ Ευμορφίδη (ιδρυτή της εταιρείας coco- mat) στην κορυφή του κόσμου στο Έβερεστ. Ενώ έχει «κατακτήσει» το Kangchenjunka (8.586μ.) στο Νεπαλ, το Manaslu (8.163μ.) στο Νεπαλ, το Dhaulagiri (8.167μ.) στο Νεπάλ, το Pumori (7.161μ.) στο Νεπάλ, το Lenin (7.134μ.) στο Τατζικιστάν, το Aconcagua (6.960μ.) στην Αργεντινή, το Noigin Kangsank (7.206μ.) στο Θιβέτ και το Huascaran (6.768μ.) στο Περού.

