Αντώνης Σαμαράς για Novartis: «Να αποκαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί της υπόθεσης»

Για απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεση Novartis κάνει λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και όχι απλά εφαρμογή του δίκαιου, σε δήλωση του για την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο κ. Σαμαράς ζητά την αποκάλυψη και των ηθικών αυτουργών της υπόθεσης Novartis.

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις! Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (15/09) το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και ποινή φυλάκισης 33 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη για την υπόθεση της Novartis.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή των δύο καταδικασθέντων επί τριετία αφού αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi