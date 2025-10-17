Αντώνης Μυριαγκός: «Όλη η οικογένειά μας έχει καλλιτεχνικό dna»

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο ηθοποιός, Αντώνης Μυριαγκός και αδερφός της γνωστής ηθοποιού Καλλιρόης Μυριαγκού, για τις επαγγελματικές του επιτυχίες στην υποκριτική, την οικογένειά του, αλλά και την ταινία «Καποδίστριας».

Ο ηθοποιός παραχώρησε υνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Άρη Καβατζίκη. Ο Αντώνης Μυριαγκός ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Dracula», από 24 Οκτωβρίου στο θέατρο «Πόρτα» ανέφερε αρχικά: «Φτιάχνουμε μία παράσταση για να βάλουμε έναν καθρέφτη και να κοιταχτεί και ο θεατής και εμείς, να κοιταχτούμε όλοι. Έχει να κάνει με την επιθυμία. Η φιγούρα αυτή σε καλεί και σου λέει ότι θα σου ικανοποιήσει όλες σου τις επιθυμίες».

«Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με την υποκριτική, η αδερφή μου είναι ηθοποιός, είναι η Καλλιρόη Μυριαγκού. Συζητάμε για την δουλειά μας με την αδερφή μου, ανταλλάσσουμε γνώμες. Έχουμε άλλη μία αδερφή που είναι ενδυματολόγος. Όλη μας η οικογένεια είχε ένα καλλιτεχνικό DNA. Τα πρώτα χρόνια ήμουν διστακτικός στην τηλεόραση. Από την μια είσαι τυχερός αν συμμετέχεις σε μια καλή παραγωγή, από την άλλη δεν είναι εύκολο. Θα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό».

Στις 25 Δεκέμβριου κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Καποδίστριας», με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Αντώνη Μυριαγκό, με τον ίδιο να υπογραμμίζει:

«Είναι μια τεράστια μορφή ο Καποδίστριας, μου δόθηκε η ευκαιρία να τον «γνωρίσω» και όχι μόνο μέσα από τα βιβλία. Γνώρισα και απογόνους του, την Ναταλία Καποδίστρια, την εγγονή του. Ο Γιάννης Σμαραγδής με την γυναίκα του, την αείμνηστη Ελένη, έχουν γράψει ένα πολύ καλό σενάριο και έχουν φωτίσει όλες πλευρές από την τελευταία 20ετία του Καποδίστρια».

Δείτε το βίντεο:

Τέλος ο ηθοποιός δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στην οικογένειά του για την οποία τόνισε: «Ο ρόλος του «μπαμπά» είναι ο πιο σημαντικός. Έχω δύο παιδιά, τον Κωστή και τη Δέσποινα, είναι δίδυμα. Δουλεύουμε και εγώ και η γυναικά μου, τα ωράρια είναι δύσκολα και προσπαθεί ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο. Έχω συμφιλιωθεί με πλήρως με το άσπρισμα των μαλλιών μου. Άρχιζα να ασπρίζω από τα 26 μου».

