Αντώνης Γούναρης για Νότη Σφακιανάκη: «Είχε πει ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του και καλά έκανε»

Ο Αντώνης Γούναρης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την Ελισάβετ Οικονόμου και αναφέρθηκε στην αποχή του Νότη Σφακιανάκη από τα μουσικά δρώμενα.

Ο ίδιος τόνισε πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του, με τον συνθέτη να σχολιάζει μάλιστα, πως πήρε τη σωστή απόφαση.

«Κανένας δεν έχει επικοινωνία με τον Νότη Σφακιανάκη. Του έχω στείλει χαιρετισμούς, ξέρω ότι πρέπει να τους πήρε, μέσω κάποιου ανθρώπου που έχει και του κάνει όλες τις δουλειές. Ο Νότης είχε πει κάποια στιγμή ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του και πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Δεν περίμενε να φθαρεί για να αποχωρήσει. Ξέροντας τον Νότη πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει. Όταν λέει κάτι ο Νότης, το εννοεί. Δεν είναι άνθρωπος που λέει κάτι και το παίρνει πίσω» σχολιάζει ο Αντώνης Γούναρης.

«Θεωρώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι από τους λίγους σταρ στην Ελλάδα. Είδαμε μια συνέντευξη που έδωσε στην Κατερίνα Καινούργιου, θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ λογικός άνθρωπος, ήξερε να βάζει τις λέξεις στη σειρά, σεβαστικός. Πολύ λογικός σε αυτά που έλεγε. Κάτι συνέβη από τη μεριά της οικογένειας του» είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

tlife.gr