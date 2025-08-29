Αντλησιοταμίευση στη Λίμνη Κρεμαστών: Αρνητικός ο Δήμος Αγρινίου

Αρνητικός ο Δήμος Αγρινίου για την αντλησιοταμίευση στη Λίμνη Κρεμαστών. «Τριπλό» έργο αντλησιοταμίευσης χωροθετείται δίπλα από τον προβλήτα των περιηγήσεων στη λίμνη

Γνωμοδότηση καλείται να δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία τριών ακόμη έργων αντλησιοταμίευσης στην περιοχή της λίμνης Κρεμαστών.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έργα αντλησιοταμίευσης και συνοδά έργα, που προωθεί η εταιρεία «HYDROENERGY 9 Α.Ε.» στις θέσεις “Καμαράκι” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 530,6 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 486,93 MW) “Κανδήλι” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 464,91 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 426,65 MW) και “Τρίκορφο” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 598 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 548,77 MW) στις Δ.Ε. Φραγκίστας και Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, στην Ευρυτανία και στη Δ.Ε. Παρακαμπύλιων του Δήμου Αγρινίου στην Αιτωλοακαρνανίας.

Η δημόσια διαβούλευση για το έργο θα διενεργείται μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, καθώς η μελέτη του έργου είναι ήδη αναρτημένη στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Όπως έχει συμβεί και άλλες περιπτώσεις τέτοιων έργων η γνωμοδότηση του Δήμου Αγρινίου ήταν ομόφωνα αρνητική, όπως αρνητική είναι και η γνωμοδότηση των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής (Άγιος Βλάσης, Αγαλιανός, Σιδηρά, Χούνη και Ψηλοβράχος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως φαίνεται και στο χάρτη πρόκειται για ένα «τριπλό» έργο, καθώς προβλέπεται σε τρία διαφορετικά σημεία η δημιουργία «άνω ταμιευτήρων», που θα αντλούν νερό από τη λίμνη Κρεμαστών. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην ουσία το «τριπλό» της «HYDROENERGY 9 Α.Ε.» χωροθετείται στην πλευρά της Ευρυτανίας. Ένα από τα αξιοσημείωτα της χωροθέτησης είναι ότι το έργο στη θέση «Τρίκορφο» βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Παλαιοχώρι Ευρυτανίας και τον προβλήτα του Παλαιοχωρίου, όπου τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται για τις βαρκάδες και τις θαλάσσιες περιηγήσεις, που γίνονται στη λίμνη Κρεμαστών με πρωτοβουλία ιδιώτη, αλλά και με τη συνδρομή εποχικά των Περιφερειών Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας.

Από πλευράς Δήμου τονίζεται η τεράστια εκκρεμότητα για το Ειδικό Χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Δημήτρη Τζιώλη, να εκτιμά πως μόνο τυχαία δεν είναι η έλλειψη του χωροταξικού.

Επί του παρόντος πάντως στο Δήμο Αγρινίου υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία ότι παρά το μπαράζ προτάσεων για έργα τόσο μεγάλης κλίμακας, μέχρι στιγμής, όπως για παράδειγμα έχει συμβεί στο έργο αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα, η συντριπτική πλειοψηφία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών έχει δώσει αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Έτσι προκύπτει μια αμυδρά αισιοδοξία πως η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου θα αρνηθεί να δώσει περιβαλλοντικούς όρους σε τέτοια έργα.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, επανέλαβε ότι σε περίπτωση που εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι ο Δήμος Αγρινίου έχει τη δυνατότητα και θα το πράξει να προσβάλει την απόφαση.

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή πάντως ο Γ. Παπαναστασίου επανέλαβε την άποψη πως η ενεργειακή δημοκρατία μπορεί να γίνει πράξη μόνο αν δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα ενεργειακά έργα της Αυτοδιοίκησης, γιατί μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων των Δήμων θα υπάρξει η δυνατότητα για μείωση των δημοτικών τελών και την παροχή δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες οικογένειες.

Δημήτρης Παπαδάκης