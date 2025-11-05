Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας: Οι μηχανές στο φουλ για την ολοκλήρωση του mega project

Με τις μηχανές στο φουλ συνεχίζεται η κατασκευή του μεγαλύτερου έργου αποθήκευσης στη χώρα, από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που δεν είναι άλλο από το project της Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας.

Με τις… μηχανές στο φουλ συνεχίζεται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή η κατασκευή του μεγαλύτερου έργου αποθήκευσης στη χώρα, που δεν είναι άλλο από το project της Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας.

Οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει κατασκευαστική ολοκλήρωση το 2026 για να ακολουθήσουν οι απαραίτητες δοκιμές και στη συνέχεια να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία, ενώ εκτιμάται ότι από τις αρχές του 2027 το έργο θα τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Τα νέα εργοτάξια

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ και η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) «πρόσθετων εργοταξιακών χώρων Ζ1, Ζ2 και Ζ3 (περιοχή Ινάχου Αμφιλοχίας) για τις ανάγκες κατασκευής του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου, με την υπ’ αριθ. οικ. 728/11.01.2018 Α.Ε.Π.Ο, έργου «Έργα αντλησιοταμίευσης “Άγιος Γεώργιος” (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 496MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 460MW) και “Πύργος” (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 234MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 220MW) και συνοδά τους έργα» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ–ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ Ι Μ.Α.Ε. στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ το Κυρίως Έργο Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας χωροθετείται:

α) στο Δήμο Αμφιλοχίας (Φράγματα και Άνω ταμιευτήρες, Συστήματα προσαγωγής νερού, Σταθμός παραγωγής, Κέντρο υπερυψηλής τάσης και οδοί προσπέλασης αυτών) και

β) στο Δήμο Αγρινίου (εναέρια γραμμή υπερυψηλής τάσης και προσπελάσεις αυτής) .

Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, που αποτελούν το αντικείμενο της νέας ΤΕΠΕΜ, αφορούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών κατασκευής του Κυρίως Έργου, δηλαδή των τμημάτων εκείνων που αναπτύσσονται στο Δήμο Αμφιλοχίας.

Έτσι, πέρα από τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις που εγκρίθηκαν με προηγούμενες σχετικές αποφάσεις, η παρούσα ΤΕΠΕΜ αφορά στην εγκατάσταση πρόσθετων εργοταξιακών χώρων Ζ1, Ζ2 και Ζ3, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.

Ειδικότερα:

Ο Ζ1 εργοταξιακός χώρος εντός του αποθεσιοθαλάμου ΑΑΓ1 απαιτείται για την εξυπηρέτηση κτηριακών υποδομών προσωρινής αποθήκευσης Η/Μ εξοπλισμού Σταθμού Παραγωγής και κατασκευής-μόρφωσης-συγκόλλησης -κατεργασίας και επικάλυψης τελικής επιφάνειας των τμημάτων μεταλλικής επένδυσης των σηράγγων υψηλής πίεσης καθώς και για προσωρινές εργοταξιακές υποδομές γραφείων και οικίσκων διαμονής προσωπικού κατά την περίοδο κατασκευής. Ο χώρος βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των ορίων του Αποθεσιοθαλάμου ΑΑΓ1 και θα αποξηλωθεί πριν τις εργασίες τελικής αποκατάστασής του. Το εμβαδό του ανέρχεται σε περίπου 200 στρ.

Ο Ζ2 πρόσθετος εργοταξιακός χώρος βρίσκεται εντός του χώρου κατάληψης του έργου στην περιοχή του Σταθμού και απαιτείται για την εξυπηρέτηση της κατασκευής του Σταθμού Παραγωγής / Άντλησης. Το εμβαδό του ανέρχεται σε 51 στρ.

Ο Ζ3 αναθεωρημένος εργοταξιακός χώρος αφορά στον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο εργοταξιακό χώρο Ε.2, ο οποίος τροποποιείται με την προσθήκη στο δυτικό τμήμα του παρασκευαστήριου σκυροδέματος για τις ανάγκες κατασκευής του Σταθμού. Το εμβαδό του ανέρχεται σε 16,9 στρ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο μεταξύ, απομένουν τυπικές διαδικασίες και εγκρίσεις για να ενεργοποιηθούν τα ασκηθέντα put / call options, βάσει των οποίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αποκτήσει το 50% του έργου, όπως επισήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά την τηλεδιάσκεψη αναλυτών για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου του 2025, που έγινε στις 2 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε τονίσει χαρακτηριστικά ότι «η ανάπτυξη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι μόνο βιώσιμη, καθώς στηρίζεται σε υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά assets, αλλά θα έχει και συνέχεια, με πολλές επενδύσεις να εισέρχονται σε εμπορική λειτουργία».

Τι περιλαμβάνει το project

H Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας είναι η μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW για παραγωγή και 730 MW για άντληση, με την παραγωγή ενέργειας να φτάνει τα 816 GWh σε ετήσια βάση, περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 εκατ. κυβικά μέτρα και 2 εκατ. κυβικά μέτρα αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ.

Έχει χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest PCI 2.9), ήδη από τον Οκτώβριο του 2013, και το 2014 ως Επένδυση Στρατηγικής Σημασίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. Οι μελέτες του συγχρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Connecting Europe Facility. Παράλληλα, το έργο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποκλειστική απόφαση ενίσχυσής του, η οποία προβλέπει κεφαλαιουχική ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης και λειτουργική ενίσχυση, μετά την έναρξη λειτουργίας.

Σκοπός του έργου είναι οι μονάδες να λειτουργούν ως αντλίες τις ώρες υπερπαραγωγής μεγάλων αιολικών πάρκων ή Φ/Β συστημάτων και να παράγει, ως υδροηλεκτρικό τις ώρες υψηλής ζήτησης. Επίσης, θα μπορεί να υπάρξει και συνδυασμός λειτουργίας, δηλαδή το ένα συγκρότημα να αντλεί και το άλλο να παράγει, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή Συστήματος. Με τον τρόπο αυτό προσφέρονται σημαντικές επικουρικές υπηρεσίες στο Δίκτυο, προκειμένου να ενισχύεται η σταθερότητά του και να μπορεί αυτό να παραλαμβάνει με ασφάλεια την παραγωγή των μεταβαλλόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά), μεγιστοποιώντας τη διείσδυσή τους στο μίγμα της ενεργειακής παραγωγής.

Το Κυρίως Έργο περιλαμβάνει:

-Ταμιευτήρα Αγίου Γεωργίου.

-Ταμιευτήρα Πύργου.

-Σύστημα προσαγωγής Αγ. Γεωργίου.

-Σύστημα προσαγωγής Πύργου.

-Σταθμό Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και Άντλησης Αμφιλοχίας (ενοποιημένο κτήριο Σταθμών Παραγωγής/Άντλησης Αγ. Γεωργίου & Πύργου)

Συνοδά Έργα:

• Αποθεσιοθάλαμοι κυρίως έργου (στην περιοχή της δεξιάς όχθης λ. Καστρακίου)

• Εργοτάξια κυρίως έργου (στην περιοχή της δεξιάς όχθης λ. Καστρακίου)

• Δρόμοι πρόσβασης κυρίως έργου (στην περιοχή της δεξιάς όχθης λ. Καστρακίου)

• Οδοποιίες αποκατάστασης επικοινωνίας (στην περιοχή της δεξιάς όχθης λ. Καστρακίου)

• Έργα Διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο (πλην του ΚΥΤ, αναπτύσσονται στην αριστερή όχθη της λίμνης Καστρακίου)

-Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης «Αμφιλοχία» (στη δεξιά όχθη λ. Καστρακίου) και σύνδεση των Σταθμών Παραγωγής με υπόγειο καλώδιο σε αυτό.

-Γραμμή Διασύνδεσης 400 kV «ΚΥΤ Αχελώος – ΚΥΤ Αμφιλοχία».

–Έργα αναδιατάξεων υφιστάμενων εναέριων Γραμμών Μεταφοράς και έργα επέκτασης του ΚΥΤ Αχελώου.

–Δανειοθάλαμος Αδρανών για τις ανάγκες κατασκευής, στην περιοχή Αλευράδας.

