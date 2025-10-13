Αντίθετο το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με τον νέο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την αντίθεσή του στον νέο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», ζητώντας την απόσυρση του σχεδίου που υποβαθμίζει το επάγγελμα του μηχανικού και υπονομεύει την πραγματική ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας.

Η ανακοίνωση:

H Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με αφορμή τις εξαγγελίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον νέο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» και τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες τροποποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και τις κατηγορίες εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών προχώρησε, στην 4η τακτική/8-10-2025 συνεδρίασή της, στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος το οποίο απεστάλη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Σταύρο Παπασταύρου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Με αφορμή τις εξαγγελίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον νέο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», αλλά και τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες τροποποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και τις κατηγορίες εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών, το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει τις αντιρρήσεις του στις κατευθύνσεις που δρομολογούνται και καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει τις θέσεις του.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ» ξεκίνησε το 2011 και διήρκησε έως το 2016. Από τότε μέχρι σήμερα το πρόγραμμα παραμένει επίκαιρο έχοντας αποκτήσει παράλληλα αρκετές εκδόσεις, όπως το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω», «Εξοικονομώ για Νέους» κλπ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ο τεχνικός κόσμος το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του και προσπάθησε να βελτιώσει τις συστημικές δυσκολίες του. Απαίτησε τη διαφανή επιλογή των αιτήσεων, υποστήριξε την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλεξιμότητά τους. Επιπλέον, με συνεχείς παρεμβάσεις διεκδίκησε την ορθολογική διαχείριση των πόρων, την δίκαιη χρηματοδότηση στους προμηθευτές και συνέβαλε με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη του προγράμματος.

Σήμερα το πρόγραμμα έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών για τον κοινωνικό του χαρακτήρα (χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, ηλικιακά κριτήρια, ΑΜΕΑ), την εκπαίδευση σχετικά με καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει. Η ευρεία κατανομή των πόρων στο σύνολο της περιφέρειας, το ευρύ αντικείμενο που προσφέρει σε διαφορετικές ειδικότητες καθώς και ο τρόπος που ανταποκρίνεται η αγορά αναδεικνύουν τον ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος.

Οι προβλεπόμενες αλλαγές αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και σκοπό των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, και επιπροσθέτως δημιουργούν συνθήκες αποκλεισμού σε χιλιάδες συναδέλφους ενεργειακούς επιθεωρητές ιδίως της περιφέρειας, αλλά και μικρούς επαγγελματίες.

Η εμπλοκή των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ως ενδιάμεσων φορέων στα προγράμματα «Εξοικονομώ», με ρόλο στον τεχνικό σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και διαχείριση των έργων, μας επιστρέφει σε προγενέστερες συνθήκες αδιαφάνειας, αφήνει έκθετους τους πολίτες σε πολιτικές εμπορικής εκμετάλλευσης και αποκλίνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Επιπλέον δημιουργούνται ερωτήματα ασυμβατότητας καθότι εταιρείες οι οποίες βασίζουν το κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας επιλέγονται να καθορίσουν την εξοικονόμηση ενέργειας, υπονομεύοντας έτσι έναν από τους βασικούς στόχους της πολιτείας, την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων της χώρας.

Το ΤΕΕ Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας άμεσα :

Να αποσύρει άμεσα τον προτεινόμενο σχέδιο για τα επόμενα προγράμματα «Εξοικονομώ». Να αποκαταστήσει τον ρόλο των ανεξάρτητων ενεργειακών επιθεωρητών με πλήρη επαναφορά των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Να αποκαταστήσει τον διάλογο και τη θεσμική συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τους εκπροσώπους του κλάδου, στο πλαίσιο διαμόρφωσης κάθε μελλοντικής πολιτικής ενεργειακής αναβάθμισης. Να επιλέξει ένα αποκεντρωμένο μοντέλο υλοποίησης, που θα ενισχύει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και θα διασφαλίζει τις επιλογές του πολίτη.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας εκπροσωπώντας με ευθύνη τα μέλη του και τους πολίτες, δηλώνει ότι αντιτίθεται στην εφαρμογή ενός σχεδίου που υποβαθμίζει το επάγγελμα του μηχανικού, θέτει σε κίνδυνο τη διαφάνεια και υπονομεύει την πραγματική ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας.