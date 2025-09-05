Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης και τις δράσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, την Πέμπτη 4η Σεπτεμβρίου 2025 με σκοπό την παρουσίαση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας "ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ" για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2025-2026..

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, αφού ευχαρίστησε θερμά τους παρισταμένους δημοσιογράφους των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ανέλυσε το όραμα και τους στόχους του Ιδρύματος, υπογραμμίζοντας τα εξής: « Πρωταρχικός σκοποός του Ιδρύματος Πολιτισμού είναι να αποτελέσει έναν ζωντανό οργανισμό που θα προβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά, θα ενισχύει την παιδεία και θα στηρίζει τον άνθρωπο μέσα από δράσεις πνευματικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η Τοπική μας Εκκλησία, με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά και με βαθιά αίσθηση αποστολής, στηρίζει το Ίδρυμα Πολιτισμού που λειτουργεί υπό την σκέπη της. Πρωτεραιότητα του Ιδρύματος είναι η διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος, η καλλιέργεια των ιερών τεχνών της βυζαντινής μουσικής και αγιογραφίας, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε μορφής καλλιτεχνικής δημιουργίας ως δώρο του Θεού στον άνθρωπο.

Ερωτηθείς ο Σεβασμιώτατος, για το επετειακό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου ανέφερε τα εξής:

«Με αφορμή την ιστορική επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, η Ιερά Μητρόπολη καταρτίζει ένα φιλόδοξο επετειακό πρόγραμμα που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το 2026. Η έναρξη θα γίνει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου με πανηγυρική Θεία Λειτουργία και δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ι.Π. Μεσολογγίου, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την τελευταία Κυριακή του Δεκεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν: Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με Ενορίες, Ιερές Μονές και Φορείς της Τοπικής μας Εκκλησίας. Ξεχωριστή θέση στις επετειακές μας εκδηλώσεις, κατέχει το ετήσιο διεπιστημονικό συνέδριο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας, η τελετή λήξης του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η ιστορικής σημασίας έλευση της θαυματουργού Εφεστίου Εικόνος της Παναγίας «Άξιον Εστί» από το Άγιο Όρος, η παρουσίαση ενός νέου ορατορίου αφιερωμένου στην ηρωική Έξοδο, με συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών της Ελλάδος καθώς και εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ποικίλες άλλες δράσεις.

Στόχος μας είναι, να τιμηθεί όπως αρμόζει η θυσία του Μεσολογγίου, να ενισχυθεί η πολιτιστική ζωή του τόπου και να μεταφερθεί το μήνυμα της Εξόδου σε όλη την Ελλάδα. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας καλεί όλους να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή, η οποία αποτελεί ελάχιστη συνεισφορά της Τοπικής μας Εκκλησίας στη μνήμη και στην τιμή των προγόνων μας».

Εν συνεχεία τον λόγο έλαβε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτισμού κ. Χρήστος Ζήσης, ο οποίος παρουσίασε τις μέχρι τώρα δράσεις του Ιδρύματος καθώς και τα νέα Τμήματα που επρόκειτο να συσταθούν τόσο στο Αγρίνιο όσο και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Ο κ. Ζήσης κατά την παρουσίασή του τόνισε:

«Έπειτα από δύο χρόνια λειτουργίας των βασικών μας τμημάτων (Χορωδίας ενηλίκων, Παραδοσιακών Χορών, Θεατρικού Εργαστηρίου, Αγιογραφίας στο Μεσολόγγι και Φιλαναγνωσίας), διερευνούμε τις δράσεις οι οποίες αγκαλιάζουν την τοπική κοινωνία. Η Εκκλησία και ο Πολιτισμός ενώνουν και σε συνεργασία με την κοινωνία και τους τοπικούς φορείς, δίνεται η ευκαιρία για πλούσια καλλιτεχνική δράση και διάδοση του τοπικού μας και όχι μόνο πολιτισμού».

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των τμημάτων και των Υπευθύνων των δράσεων όπως έχουν διαμορφωθεί για την φετινή εκπαιδευτική χρονιά:

Στην Ιερά πόλη του Μεσολογγίου θα γίνονται οι εξής δράσεις:

Χορωδία Ενηλίκων με Υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Ζήση

Εικαστικά και Χειροποίητες Δημιουργίες με Υπεύθυνη Τμήματος την κα. Ιωάννα Τέγα - Ζαρζάνη.

Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά με Υπεύθυνη την κα. Ελευθερία Γιαγή

Τμήμα Φιλαναγνωσίας και Παραδισιακών Χορών για παιδιά και ενήλικες με Υπευθύνους την κα. Ρήγα Βασιλική και κ. Καραβασίλη Δημήτριο αντίστοιχα καθώς και Τμήμα Αγιογρφίας με Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Γκέρκη.

Στην πόλη του Αγρινίου, θα λειτουργήσουν τμήματα Αγιογραφίας με Υπεύθυνη την κα. Τσιρώνη Σπυριδούλα,

Εικαστικών/Ζωγραφικής και Ψηφιδωτού με Υπεύθυνη την κα. Ζαχαρίου Ευαγγελία,

Θεατρικής Ομάδας για παιδιά και ενήλικες με Υπεύθυνο τον κ. Γιάννη Σταμπέλο, παιδική Χορωδία και Χορωδία ενηλίκων με Υπευθύνους την κα. Μπλέτσα Μαρία και κ. Χρήστο Ζήση αντίστοιχα,

Φιλαναγνωσία με Υπεύθυνη την κα. Μεταξούλα Μανικάρου, Μουσικοκινητική Αγωγή με Υπεύθυνη τμήματος την κα. Αλαμπασύνη Νικολία

Δημιουργικό Εργαστήρι ΑμεΑ με Υπεύθυνη την κα. Άννα Αδάμη και Τμήμα Παραδοσιακών Χορών με Υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Καραβασίλη.

Έπειτα τον λόγο πήραν οι παρευρισκόμενοι εκπαιδευτικοί , παρουσιάζοντας τα Τμήματα και τις δράσεις τους. Συγκεκριμένα μίλησαν ο Υπεύθυνος Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων και Παιδικής Θεατρικής Ομάδας Αγρινίου κ. Γιάννης Σταμπέλος, η Υπεύθυνη Δημιουργικού Εργαστηρίου ΑμεΑ κα. Άννα Αδάμη, η Υπεύθυνη Νεανικής Χορωδίας κα. Μαρία Μπλέτσα, ο Υπεύθυνος των Παραδοσιακών Χορών σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι κ. Καραβασίλης Δημήτριος, η Υπεύθυνη Εικαστικών/Ζωγραφικής και Ψηφιδωτού στο Αγρίνιο κα. Ευαγγελία Ζαχαρίου, η Υπεύθυνη Μουσικοκινητικής Αγωγής στο Αγρίνιο κα. Νικολία Αλαμπασύνη και η Υπεύθυνη Αγιογραφίας στο Αγρίνιο Σπυριδούλα Τσιρώνη.

Κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεως παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Ιδρύματος, με έμφαση στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία και στη συμμετοχή της νεολαίας, ενώ δόθηκε η δυνατότητα για διάλογο και ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, οι οποίοι εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή της Τοπικής μας Εκκλησίας.

Η Συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε σε κλίμα αισιοδοξίας και δημιουργικής προοπτικής, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και ελπίδες για μια γόνιμη συνέχεια.