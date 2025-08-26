Αντίρριο: Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε δύτης στην ανατολική προβλήτα

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε να επιπλέει δύτης στο Αντίρριο, και συγκεκριμένα στην ανατολική προβλήτα.

Δύτης βρέθηκε να επιπλέει πολίτες στην ανατολική προβλήτα του Αντιρρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες της πυροσβεστικής ασθενοφόρο και αναμένεται και σκάφος το λιμενικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας ψάρευε συχνά στην περιοχή του Αντιρρίου. Πρόκειται για 88χρονο ψαροντουφεκά, συνταξιούχο υπάλληλο της ΔΕΗ και κάτοικο Ρίου, ο οποίος άφησε το αυτοκίνητό του στο Ρίο και πέρασε στο Αντίρριο με φέρρυ, για να πάει για ψάρεμα.

Εντός της επόμενης ώρας αναμένεται η ανάσυρσή του από τη θάλασσα.

