Αντιπαράθεση με κατσαβίδι στο Αγρίνιο: Αλληλομηνύθηκαν 89χρονος και 45χρονη

Ένα περιστατικό αναστάτωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (19.11.25) την αστυνομία, όταν ένας 89χρονος άνδρας και μια 45χρονη γυναίκα στο Αγρίνιο ενεπλάκησαν σε έντονη αντιπαράθεση με κατσαβίδι , η οποία κατέληξε στο να αλληλομηνυθούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε τη γυναίκα με κατσαβίδι, γεγονός που οδήγησε στην άμεση παρέμβαση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου. Οι δύο εμπλεκόμενοι προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου και ακολούθησε η σύλληψή τους, αφού αλληλομηνύθηκαν.

Από την πλευρά του ο 89χρονος υπέβαλε μήνυση για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης και της απειλής.

Το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες που οδήγησαν στη σοβαρή αυτή αντιπαράθεση.