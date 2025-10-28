Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Αντίο στον «Μουσολίνι» του Θέρμου – Πέθανε ο 81χρονος Νικόλαος Κατσένης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Τραγική ειρωνία, για τον «Μουσολίνι» του Θέρμου, Νικόλαου Κατσένη, που έφυγε από τη ζωή ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών.

Ο Νικόλαος Κωνσταντίνου Κατσένης, γνωστός σε όλους ως «Μουσολίνι», απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Ο Νίκος, όπως τον φώναζαν φίλοι και γνωστοί, ήταν μια ιδιαίτερη και αγαπητή φυσιογνωμία, γνωστός για τον μεγαλόσωμο σωματότυπό του και το χαρακτηριστικό μουστάκι του, που τον έκανε να ξεχωρίζει.

Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Γηροκομείο Αγρινίου, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μάνδρας, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό μισή ώρα νωρίτερα, για όσους επιθυμούν να απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Πηγή: thermonews.gr

