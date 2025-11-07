Αντιδράσεις για τις 50 ανεμογεννήτριες σε Παρακαμπύλια και Ίναχο Αιτωλοακαρνανίας – Δημόσια διαβούλευση

Την αντίθεσή της στην τοποθέτηση 50 ανεμογεννητριών (με μπαταρίες αποθήκευσης) σε Παρακαμπύλια και Ίναχο Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει η Επιτροπή Αγώνα Ευρυτάνων & Αιτωλοακαρνάνων και ζητάει από όλους τους εμπλεκόμενους να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου.

Συγκεκριμένα, σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από τις 24-10-25 έως τις 31-12-25 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) (ΕΔΩ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μέγιστης ισχύος λειτουργίας 112.5 MW με τα συνοδά έργα αυτού και με σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» πέριξ της τεχνητής λίμνης Καστρακίου, της Δ.Ε. Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας και στις Δ.Ε. Παρακαμπυλίων και Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου (στην μελέτη, η θέση του έργου αναφέρεται ως “ΚΡΕΜΑΣΤΑ”).

Περιβαλλοντικός Μελετητής: Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Κατσανεβάκη Μαριάννα

Αδειοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Διαβάστε αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με την ΜΠΕ ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής γίνεται λόγος για αναξιοπιστία της υπό διαβούλευση Μελέτης και αφήνονται σαφείς αιχμές για τη φερεγγυότητα του φορέα-μελετητή. Επιπλέον, καταγράφονται ενδεικτικά μια σειρά από αστοχίες με καταστροφικές, όπως επισημαίνεται, συνέπειες.

Ολόκληρο το κείμενο:

Ο μελετητής του έργου ταυτίζεται με τον φορέα, καθώς αμφότεροι διαθέτουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο), παρόμοια email (της μορφής “…@estiaconsulting.gr”) και ίδια επίθετα προσώπων (Κατσανεβάκης – Κατσανεβάκη), όπως απλά διαπιστώνεται στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης του έργου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία της ΜΠΕ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το εν λόγω έργο ήταν από την ίδια εταιρία κατατμημένο σε 50 δήθεν «ανεξάρτητους» ΑΣΠΗΕ με 1 ανεμογεννήτρια ο καθένας και επομένως οι ΑΣΠΗΕ αυτοί εντασσόταν σε έργα Κατηγορίας Β (μικρότερης κλίμακας).

Δηλαδή οι 50 ανεμογεννήτριες θα αδειοδοτούνταν μια-μια από την Περιφέρεια και όχι από το ΥΠΕΝ ως ενιαίο έργο, ΧΩΡΙΣ δημόσια διαβούλευση όπως ορίζει η νομοθεσία για τα έργα Κατηγορίας Β΄. Η ενοποίηση του έργου προέκυψε ύστερα από τις άμεσες και σφοδρές αντιδράσεις Προέδρων Κοινοτήτων, τοπικών Συλλόγων και πολιτών της περιοχής (άνοιξη 2024).

Αν και κατόπιν όλων των ανωτέρω καταρρίπτεται η αξιοπιστία της υπό διαβούλευση Μελέτης όπως και η σκοπιμότητα-χρησιμότητα του έργου και η φερεγγυότητα του φορέα-μελετητή, θα αναφερθούν ενδεικτικές αστοχίες αυτής:

1. Υποεκτίμηση των επιπτώσεων του έργου (οπτική-ηχητική όχληση, πολύ κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές) όσον αφορά την επίδραση στην υγεία, και τις οικονομικές-επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, ειδικά όσον αφορά την περιοχή της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, καθώς οι ανεμογεννήτριες, οι μπαταρίες και οι νέοι υποσταθμοί ανύψωσης τάσης θα βρίσκονται σε πάρα πολύ κοντινές αποστάσεις από οικίες (οικισμοί Ραΐνα, Σαργιάδα, Αμπέλια, Βαϊνάρι, Αυλακιές).

2. Υποεκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στην ορνιθοπανίδα: πρόχειρη σύνταξη της ΕΟΑ του έργου, καθώς εξετάζει την επίδραση της κατασκευής και λειτουργίας μόνο 7 ανεμογεννητριών και όχι το σύνολο των 50 ανεμογεννητριών του έργου.

3. Δεν υπάρχει παράρτημα φυτοτεχνικής μελέτης εντός της ΜΠΕ για την αποκατάσταση του τοπίου, παρά την μεγάλη ζώνη κατάληψης των 1.740 στρ. του έργου

4. Δεν υπάρχει εθνικό χωροταξικό πλαίσιο για τους Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, μιας τεχνολογίας άκρως επικίνδυνης και καθόλου δοκιμασμένης στην Ελλάδα, με πολλά ατυχήματα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συσσωρευτές λιθίου (μπαταρίες) μπορούν να θέσουν ιδιαίτερους κινδύνους ασφάλειας επειδή περιέχουν έναν εύφλεκτο ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους εκρήξεων και πυρκαγιών.

5. Υποεκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων του έργου σε σχέση με τα σχεδιαζόμενα έργα ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή

6. Δεν λαμβάνει υπόψη ότι είναι αδύνατη -χωρίς σοβαρές παρεμβάσεις- η διέλευση βαρέων οχημάτων μεγάλου μήκους (30 μέτρων, τουλάχιστον) για την μεταφορά των ανεμογεννητριών και λοιπών βαρέων εργοταξιακών μηχανημάτων (ενδεικτικά, θα χρησιμοποιηθεί γερανός 600 τόνων) από τον στενό, με κλειστές στροφές & παλαιά γεφύρια δρόμο Αγρινίου-Καρπενησίου ο οποίος μάλιστα διασχίζει 7 οικισμούς για να φτάσει στην περιοχή του έργου.

7.Δεν λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα σημαντικής ανακάλυψης οστών νεολιθικού ανθρώπου (Homo sapiens) ηλικίας περίπου 7000 ετών, από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (ΕΠΣ) σε ένα από τα πολλά σπήλαια στην περιοχή Πραντικό Αμοργιανών του δήμου Αμφιλοχίας.

8. Δεν αναφέρονται οι ακριβείς θέσεις και τα μεγέθη των εργοταξίων, αποθεσιοθαλάμων, σπαστήρων και παρασκευαστηρίου σκυροδέματος.

9. Σε αρκετά σημεία παραλείπονται λέξεις, γίνονται ορθογραφικά λάθη και χρησιμοποιείται ξεκάθαρα η μέθοδος «αντιγραφή-επικόλληση» από άλλες ΜΠΕ.

10. Τέλος, στην ΜΠΕ αναφέρεται με θρασύτητα και για λόγους ξεκάθαρα αποπροσανατολισμού, το εξής: …«συνεργασία με την τοπική κοινωνία στην αποκόμιση των ανταποδοτικών πόρων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου προς την τοπική κοινωνία…».

Ως δημότες των δύο Δήμων και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, όμως, διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι απορρίπτουμε στο ακέραιο τόσο την αποκόμιση δήθεν «αντισταθμιστικών πόρων», όσο και την υλοποίηση του προτεινόμενου – φαραωνικού μεγέθους – έργου που θα ισοπεδώσει φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα και δημόσια υγεία μια για πάντα.

Ο βομβαρδισμός για την αδειοδότηση έργων βιομηχανικών ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, πλωτά φωτοβολταϊκά, αντλησιοταμιεύσεις και μικρά υδροηλεκτρικά) στην περιοχή των λιμνών του Αχελώου συνεχίζεται με συνολικά 27 έργα σε δημόσια διαβούλευση από τον Δεκέμβριο του 2023, έως και σήμερα.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι η εγκατάσταση 50 ανεμογεννητριών, μπαταριών και νέων υποσταθμών, μαζί με όλα τα υπόλοιπα σχεδιαζομενα έργα ΑΠΕ (αντλησιοταμιεύσεις, πλωτά φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά) θα αποτελέσουν τον οριστικό ξεριζωμό των κατοίκων και την ταφόπλακα για οποιαδήποτε προσπάθεια ήπιας ανάπτυξης και ανάδειξης του ορεινού και παραλίμνιου τοπίου της περιοχής, που άρχισε σιγά σιγά να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Καλούμε:

1. Τους δημότες των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας να ενημερωθούν-διαδώσουν προς πάσα κατεύθυνση την παρούσα επιστολή και να καταθέσουν ενστάσεις στο ΗΠΜ.

Επίσης, καλούμε τους συλλόγους και τις τοπικές κοινότητες πέριξ της λίμνης Καστρακίου να λάβουν αρνητικές αποφάσεις και να οδηγήσουν με κάθε πίεση, τους δυο Δήμους και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν αρνητικά με επιστημονικά τεκμηριωμένες ενστάσεις.

2. Τους 2 Δήμους να καλύψουν από κοινού την δαπάνη για σύνταξη τεκμηριωμένων από εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο ενστάσεων πολιτών (έντυπο Δ11), κατά της εγκατάστασης του συγκεκριμένου έργου που τίθενται σε διαβούλευση.

3. Τις αρμόδιες υπηρεσίες να μελετήσουν σοβαρά τα αναγραφόμενα των υπόψη ΜΠΕ και να μην προσυπογράψουν την περαιτέρω καταστροφή της περιοχής του Αχελώου, καταθέτοντας τεκμηριωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις.

Επιτροπή Αγώνα Ευρυτάνων & Αιτωλοακαρνάνων