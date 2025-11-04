Αντιδρά και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου στο έργο αντλησιοταμίευσης στη «Σκαλούλα» Τριχωνίδας

Την αντίθεσή του στο έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση «Σκαλούλα» στην Τριχωνίδα εκφράζει η Διοίκηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων:

Εν όψει της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης και δευτέρου σχεδιαζόμενου ΄Εργου Αντλησιοταμίευσης υπό τον τίτλο Τριχωνίδα 2 με προβλεπόμενη διαβούλευση εντός ασφυκτικής προθεσμίας, μέχρι 29/11/2025,το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων έλαβε, στις 20/10/2025, σχετική απόφαση διαμαρτυρίας και συμμετοχής στις νομικές διαδικασίες ματαίωσης του Ζημιογόνου για την περιοχή μας Έργου.

Εξ αυτού δε του λόγου ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα εξέθεσε ότι ήδη ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων με προγενέστερη απόφασή του , στις 2 Ιουλίου2025 , τάχθηκε κατά των σχεδιαζομένων να εγκατασταθούν , στην Λίμνη Τριχωνίδα έργων Αντλησιοταμίευσης. Εξάλλου την αρνητική βούλησή του εξέφρασε ΟΜΟΦΩΝΑ και στις 12-5-2025 για όλα τα σχεδιαζόμενα έργα και σε άλλες περιοχές του Νομού, όπως Μονάδων –Αντλησιοταμίευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και

άλλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Α.Π.Ε. ΄Αλλωστε συμμετείχε και στις νόμιμες κινητοποιήσεις που έγιναν με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα για την υπεράσπιση

της Λίμνης Τριχωνίδας.

Σήμερα καλούμαστε , μετά από γραπτή και προφορική επικοινωνία με την άτυπη ομάδα Συλλόγων, η οποία τιτλοφορείται υπό τον τίτλο Συνεργασία Συλλόγων Δήμου Θέρμου και Αγρινίου έναντι των Επιπτώσεων από Α.Π.Ε να λάβουμε σχετική απόφαση συμμετοχής στις νόμιμες διαδικασίες, ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για την απόρριψη της μελέτης και του συνόλου έργων Αντλησιοταμίευσης Τριχωνίδας, ενόψει της διαβούλευσης για το έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση «ΣΚΑΛΟΥΛΑ». Μάλιστα η σχετική προθεσμία διαβούλευσης είναι πολύ σύντομη για ένα έργο «Φαραωνικού τύπου».

Ωστόσο ο Σύλλογός μας ως Κοινωνικός φορέας ευρείας απήχησης , καθώς εκφράζει τα συμφέροντα του πολυτεκνικού κόσμου της περιοχής , αριθμώντας ως εγγεγραμμένα

μέλη του 5757 πολύτεκνες οικογένειες , οφείλει να πάρει θέση και επί του αιφνιδίως τεθέντος σε διαβούλευση σχεδιαζομένου ως άνω έργου, ερήμην της τοπικής κοινωνίας

μέχρι σήμερα.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΤΟ Δ.Σ Αποφάσισε Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α)Τάσσεται κατά του έργου της Αντλησιοταμίευσης Τριχωνίδα ΙΙ (δύο)

Β)Επιθυμεί να συμμετάσχει στη συγγραφή και αποστολή του εγγράφου Δ11για το Νέο Έργο «Αντλησιοταμίευσης Σκαλούλα Θέρμου- Αγρινίου (Τριχωνίδα ΙΙ), όπως

εκτέθηκε στην εισήγηση.

Γ)Δηλώνει τη Συμμετοχή του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων σε όσες Νόμιμες Ενέργειες και δράσεις απαιτούνται για την απόρριψη της μελέτης για το Έργο

Αντλησιοταμίευσης Τριχωνίδα 2.

Δ)Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος

Βασίλειος Κ Καπέρδας

Ο γενικός γραμματέας

Νικόλαος Ι Καπέρδας