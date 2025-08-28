Αντιδρά η ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας στις δηλώσεις Νταραντούμη στη «Σ» για τη σημερινή απεργία

Την αντίδραση της προέδρου της ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας, Βαγγέλη Νταραντούμη, στο ρεπορτάζ της «Συνείδησης» αναφορικά με τη σημερινή απεργία για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Βάσω Νταουσάνη απαντά πως οργανωμένες μετακινήσεις για συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις δεν είναι πρακτική που εφαρμόζει η ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας, καθώς «δεν διαθέτει οικονομικούς πόρους για τέτοιες ενέργειες».

Χαρακτηρίζει λοιπόν «καθαρό ψέμα» τα όσα ανέφερε ο Β. Νταραντούμης και με νόημα επισημαίνει ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ «ούτε καν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος για μια μικρή οικονομική ενίσχυση».

Αναλυτικά η απάντηση της Β. Νταουσάνη:

Απάντηση της προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ν. Αιτ/νίας στον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Αιτ/νίας σχετικά με την μη ενημέρωσή του για οργανωμένη μετακίνηση προς την Αθήνα για να συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στις 28/8/2025.

Ο ισχυρισμός του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτ/νίας ότι «… δεν έχουμε καμία ενημέρωση μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ για οργανωμένη μετακίνηση προς την Αθήνα…», σε τοποθέτησή του στην εφημερίδα σας αποτελεί καθαρό ψέμα.

Η αναφορά του αποτελεί κατάφωρη συκοφαντία και διαστρέβλωση της αλήθειας. Είναι γνωστό σε όλα τα μέλη ότι το Τμήμα δεν διαθέτει οικονομικούς πόρους για τέτοιες ενέργειες και πως οι μετακινήσεις των μελών της Ε.Γ του Νομαρχιακού Τμήματος στο νομό γίνονται με αποκλειστικά δικά τους έξοδα. Και είναι τουλάχιστον προκλητικό ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτ/νίας να μιλά για οργανωμένες μετακινήσεις, τη στιγμή που ούτε καν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος για μια μικρή οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να στηριχθεί στοιχειωδώς η δράση μας. Ο συγκεκριμένος, αντί να συκοφαντεί, θα έπρεπε πρώτα να σιωπά και να απολογείται για την αδιαφορία του.

Καταγγέλλουμε δημόσια αυτές τις πρακτικές που στόχο έχουν να πλήξουν το κύρος του Νομαρχιακού Τμήματος και να διχάσουν τους εργαζόμενους, παραμονή μάλιστα μιας απεργιακής κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ. Τέτοιες πρακτικές είναι ανήθικες αλλά και επικίνδυνες, καθώς στρέφονται ενάντια στην ενότητα και τη συλλογική μας δράση.

Δηλώνουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν θα επιτρέψουμε ξανά ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές εις βάρος μας. Καλούμε σε υπευθυνότητα, ψυχραιμία και ακριβή ενημέρωση, γιατί μόνο έτσι διασφαλίζεται η ενότητα και η σοβαρότητα του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Νομού Αιτ/νίας

Νταουσάνη Βάσω