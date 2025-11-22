Αντιδήμαρχος ζητά αποζημίωση από τον Δήμο Αγρινίου μετά από επίθεση σκύλου – Καταγγελίες της παράταξης Πιστιόλα και πλήρη επιβεβαίωση των θέσεών της

Η υπόθεση αποζημίωσης από επίθεση σκύλου φέρνει στο προσκήνιο ασυνήθιστο περιστατικό, καθώς ο παθών είναι εν ενεργεία αντιδήμαρχος Αγρινίου, γεγονός, σύμφωνα με το οποίο η παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» του Κώστα Πιστιόλα, «επιβεβαιώνει πλήρως όσα καταγγέλλει εδώ και καιρό».

Η χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου , ξεκίνησε με την απόφαση για το αν ο Δήμος Αγρινίου θα καταθέσει έφεση κατά δικαστικής απόφασης αποζημίωσης σε παθόντα από επίθεση σκύλου.

Το ασυνήθιστο της υπόθεσης δεν αφορά μόνο το περιστατικό, αλλά το ότι ο παθών δεν είναι πολίτης, αλλά εν ενεργεία αντιδήμαρχος της ίδιας της δημοτικής αρχής, ο οποίος στράφηκε δικαστικά εναντίον του Δήμου στον οποίο υπηρετεί.

Μία κίνηση που, όπως επισημαίνει η παράταξη Πιστιόλα, επιβεβαιώνει πλήρως όσα καταγγέλλει εδώ και καιρό για τον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αρχής.

Επίσης σε ανάρτηση τέθηκαν και τα παρακάτω ζητήματα:

«Μέσα σε αυτή την αναμόρφωση περιλαμβανόταν η δημιουργία κωδικού εξόδου ποσού 74.400 € για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Ζητήθηκε από την μείζονα αντιπολίτευση η ανάλυση για το που και πως θα διατεθεί αυτό το ποσό , όμως…ουδεμία απάντηση λάβαμε.

Μας είπαν μόνο ένα «ξερό» πηγαίνετε στην υπηρεσία. Όπως, λίγο – πολύ έκαναν και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ζητήσαμε ενημέρωση, στη λογοδοσία, για τις απ’ ευθείας αναθέσεις.

Έτσι λειτουργεί η δημοτική αρχή. Με αλαζονεία, με αυταρχισμό και περιφρόνηση προς το θεσμό της αυτοδιοίκησης και της ίδιας της έννοιας της δημοκρατίας. Έχουν μάλλον την εντύπωση ότι διοικούν ελέω θεού και πως αυτό που διοικούν είναι ιδιοκτησία τους….

Ένα άλλο θέμα ήταν η μεταβολή στον αριθμό των ελεγχόμενων θέσεων στάθμευσης και η μείωση αυτών, αντί του της προσδοκώμενης αύξησης. Επισημάνθηκε -πάλι- από τον Παναγιώτη Καψαλη το μεγάλο πρόβλημα του κυκλοφοριακού, όπως και των ελάχιστων θέσεων στάθμευσης, ειδικά μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές που έχει κάνει η δημοτική αρχή. Επ’ αυτού και για να αποτυπώσει την πραγματικότητα ο Π. Καψάλης είπε χαρακτηριστικά πως: «εσείς της δημοτικής αρχής δεν αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα διότι, εσείς και οι συγγενείς σας παρκάρετε αυθαίρετα μέσα στο χώρο του τσιμεντένιου κτιρίου τον οποίο έχετε μετατρέψει σε ιδιωτικό πάρκινγκ της δημοτικής αρχής, το οποίο όμως με καμία κανονιστική απόφαση αυτό δεν ισχύει».

Η απάντηση που έλαβε; Απλή: όντως δεν είναι πάρκινγκ και θα το κοιτάξουν! Ε, αν καταλαβαίνουμε σωστά, θα το μετατρέψουν σε πάρκινγκ, οπότε, ουδέν πρόβλημα!»