Ανθή Βούλγαρη: «Πάλευα χρόνια με τις εξωσωματικές, είναι χρέος μου να το επικοινωνήσω»

Συνέντευξη παραχώρησε η Ανθή Βούλγαρη, στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε τόσο για τη μεγάλη της αγάπη στη δημοσιογραφία όσο και για τις εξωσωματικές.

Τον περασμένο Μάρτιο, η παρουσιάστρια του Mega και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι (το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2020 στο Πήλιο). Η μητρότητα φαίνεται να επηρέασε και τις επαγγελματικές της επιλογές, οδηγώντας την στο επόμενο ερευνητικό της βήμα.

Μετά την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ για την τραγωδία των Τεμπών, η δημοσιογράφος έχει επικεντρωθεί σε ένα κοινωνικό θέμα που την αφορά βαθιά: την εξωσωματική γονιμοποίηση.

«Μετά τα Τέμπη, ασχολούμαι με το θέμα της εξωσωματικής. Μαζεύω πολλές μαρτυρίες από γυναίκες, από το τι έχουν περάσει, αν τα κατάφεραν ή όχι, κατά πόσο τις βοηθάει το κράτος, κατά πόσο υπάρχει εκπαίδευση, ενημέρωση», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη. «Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά πολλές γυναίκες και επειδή πολλά χρόνια πάλευα με αυτό, θεωρώ χρέος μου να το ψάξω και να το επικοινωνήσω»

Η ίδια εξήγησε ότι θεωρεί χρέος της να αναδείξει το ζήτημα, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα που αφορά πλήθος γυναικών, ενώ παραδέχτηκε ότι και η ίδια πάλευε με αυτό για πολλά χρόνια. Η έρευνα αποσκοπεί να επικοινωνήσει την πραγματική εικόνα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια.

Παρά την αγάπη της για τη δημοσιογραφία—την οποία χαρακτήρισε ως «τον έρωτά μου, είναι μικρόβιο, δεν το αφήνεις ποτέ»—η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε πως έχει συγκεκριμένα σχέδια για τη ζωή της εκτός τηλεόρασης, όταν αποφασίσει να «χαλαρώσει».

«Κάποια στιγμή, όταν περάσουν λίγο τα χρόνια θα ήθελα να κάνω το δικό μου αγρόκτημα. Η μεγάλη μου αγάπη είναι η φύση», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια. Ο μελλοντικός της στόχος είναι να αποκτήσει ένα αγρόκτημα όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσει από τον επαγγελματικό της χώρο.

