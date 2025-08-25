Ανθή Βούλγαρη: Βάφτισε τον γιο της με τον Κώστα Κωνσταντινίδη στο Πήλιο

Τον 5,5 μηνών γιο τους βάφτισαν η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης στο Πήλιο.

Το Μυστήριο έλαβε χώρα την Κυριακή, 24 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Τσαγκαράδα, με τον νεοφώτιστο να παίρνει το όνομα Μάριος.

Νονοί του μικρού έγιναν ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος είχε επίσης παντρέψει το ζευγάρι, και ο Γιώργος Παρασκευάς.

Ανθή Βούλγαρη: Το γλέντι μετά τη βάφτιση του γιου της, και η ιδιαίτερη διακόσμηση

Η βάφτιση του γιου του ζευγαριού έγινε σε στενό, οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με τις πρώτες εικόνες να έρχονται στο «φως» μέσω social media.

Σε stories που αναδημοσίευσε η Ανθή Βούλγαρη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια και ο σύζυγός της καταγράφονται χαμογελαστοί με το μωρό τους, στη διάρκεια του Μυστηρίου, αλλά και στο γλέντι που ακολούθησε.

Όπως αποκαλύπτεται, μάλιστα, σε μία από τις σχετικές εικόνες, αλλά και σε βίντεο, ο παραμυθένιος στολισμός του κατάφυτου χώρου όπου έλαβε χώρα το γλέντι, περιλάμβανε λουλούδια, αλλά και σκηνικά με άλογα, με την αγάπη της δημοσιογράφου για αυτά να είναι γνωστή.

Ανθή Βούλγαρη και Κώστας Κωνσταντινίδης διασκέδασαν και γιόρτασαν την ξεχωριστή ημέρα παρέα με τους καλεσμένους τους, υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής, με τον Πέτρο Ιακωβίδη να πιάνει το μικρόφωνο και να τραγουδά για τους καλούς του φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Iakovidis official fan club® (@petros_iakovidis.fanpage)

Υπενθυμίζεται ότι Ανθή Βούλγαρη και Κώστας Κωνσταντινίδης είχαν επιλέξει το Πήλιο και για τον γάμο τους, τον Σεπτέμβρη του 2020, ο οποίος είχε τελεστεί στο χωριό της μητέρας της δημοσιογράφου, τον Κισσό.

Πηγή: iefimerida.gr