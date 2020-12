Αντετοκούνμπο: Στα «γαλανόλευκα» γέφυρα στο Μιλγουόκι προς τιμήν του «Greek Freak»

Πανηγυρίζουν οι ιδιοκτήτες των τοπικών επιχειρήσεων μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Αντετοκούνμπο με τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγαπάει το Μιλγουόκι και το απέδειξε περίτρανα πριν από μερικές ώρες, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με τους τοπικούς Μπακς.

Όπως ανακοινώθηκε εχθές, ο «Greek Freak» υπέγραψε supermax συμβόλαιο για τα επόμενα 5 χρόνια, το οποίο μεταφράζεται σε 228 εκατ. δολάρια, και επομένως θα συνεχίσει να ζει στην πόλη την οποία θεωρεί πλέον σπίτι του.

Σε μια γλυκιά χειρονομία ανταπόδοσης της αγάπης του Αντετοκούνμπο, η πόλη του Μιλγουόκι φωταγώγησε τη γνωστή γέφυρα Hoan με γαλανόλευκο φως, τιμώντας με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο τον «Greek Freak» για όσα της έχει προσφέρει, και θα συνεχίσει να της προσφέρει.

Celebrating @Giannis_An34! 🇬🇷 The Hoan Bridge is lit up with the colors of the Greek flag after the Greek Freak agreed to a five-year contract with the Milwaukee @Bucks Tuesday worth $228 million. https://t.co/a3EALAypt0 pic.twitter.com/yDKJF4PLWD — FOX6 News (@fox6now) December 16, 2020

Σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό Fox6, ολόκληρη η πόλη γιορτάζει μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Γιάννη. Όπως επισημαίνει το σχετικό άρθρο, εκτός απο τους λάτρεις του μπάσκετ κατενθουσιασμένοι είναι και οι ιδιοκτήτες των τοπικών επιχειρήσεων, που βασίζονται σε μεγάλο σταθμό στους οπαδούς των Μπακς για ενίσχυση του τζίρου τους.

The Hoan Bridge. Lit up in that GORGEOUS Greek Blue and White tonight. A fitting tribute on the day @Giannis_An34 re-signed with the @Bucks. pic.twitter.com/jP8nKq4BO9 — Tony Atkins (@TonyAtkinsTV) December 15, 2020

Μιλώντας στο κανάλι, ένας ιδιοκτήτης πιτσαρίας που έχει κρεμάσει στον τοίχο την φανέλα 34, χαρακτήρισε την ανανεώση του συμβολαίου «χριστουγεννιάτικο δώρο» και τόνισε ότι «είναι πολύ ωραιο να βλέπεις την πόλη και την ομάδα να μεταμορφώνονται με επίκεντρο τον Γιάννη».

The Hoan Bridge is lit up in the colors of the Greek Flag until 7 p.m. tonight to celebrate Giannis signing a supermax contract with the Bucks! 🇬🇷🦌💙🤍💚 pic.twitter.com/w8dQZH22jt — Kasey Chronis (@KaseyChronisTV) December 15, 2020

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φωτογραφία της γέφυρας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό και ο SVP των Μπακς, Άλεξ Λάσρι.

Πηγή:protothema.gr