Αντετοκούνμπο: «Δεν θυμάμαι καλά την επιτυχία του 2009, επειδή ήμουν στη Θήβα με τη μητέρα μου και πουλούσαμε πράγματα»

antetokoumpo
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του «μικρού» τελικού της Ελλάδας με την Φινλανδία και –έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket– αναφέρθηκε στον λόγο που άρχισε ξανά να παίζει μπάσκετ το 2010.

«Δεν θυμάμαι καλά την επιτυχία του 2009, επειδή ήμουν στη Θήβα με τη μητέρα μου και πουλούσαμε πράγματα. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ το 2008, σταμάτησα το 2009, ξαναγύρισα το 2010. Ο κόουτς μου, ο Ζήβας, μου είπε να αρχίσω ξανά το μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, «ρίχνοντας» την ατάκα με τον πρώτο του προπονητή στον Φιλαθλητικό.

«Μου έδιναν 300 ευρώ τον μήνα και έδωσαν δουλειά στη μαμά μου. Έτσι το 2010 άρχισα να ξαναπαίζω μπάσκετ» τόνισε ο «Greek freak».

Πηγή: newsit.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

EuroBasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια στην απονομή

EuroBasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια στην απονομή

Δεν έδωσαν τα χέρια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν κατά τη διαδικασία ανάδειξής τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket 2025

15 Σεπ 2025

Ετικέτες: EUROBASKET 2025, Γιάννης Αντετοκούνμπο, εθνική ελλάδας

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;