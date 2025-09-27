«Άντε Μάνθο, ρίξε…»: Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε

Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε. «Άντε Μάνθο, ρίξε…» είπε το βράδυ της Τρίτης, έντεκα μέρες μόλις ο χρόνος είχε μπει στο 1994. Τον είχε πλάτη, δεν τον έβλεπε.

Ούτε ο ίδιος έβλεπε αντίκριζε το πρόσωπο της Γιόλας, αλλιώς δεν θα το είχε τολμήσει. Μπαμ, μπαμ, μπαμ… Τρεις πυροβολισμοί και η λύτρωση της Γιόλας – αυτή για την οποία καίγονταν - είχε έρθει.

O «Τάκης της» ήταν όλη της η ζωή. Η προδοσία του διέλυσε τον κόσμο της. Δεν μπορούσε να αντέξει ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Την «σκότωνε» και η λύση της ήταν αυτή: Να σκοτωθεί! Δεν μπορούσε να ζει άλλο κουβαλώντας αυτόν τον πόνο. Οι ψυχολόγοι δεν κατάφεραν να τη βοηθήσουν μήτε η οικογένειά της και στο μυαλό της τριγυρνούσε μόνο, το πώς θα βάλει τέλος στη ζωή της. Όχι, όχι… Να αυτοκτονήσει δεν μπορούσε. Έπρεπε κάποιος να πατήσει τη σκανδάλη αντί γι αυτήν…

Ο Ματθαίος Μονσελάς, ένας παρκαδόρος σε γκαράζ στη Χαριλάου Τρικούπη, εκεί που άφηνε το αυτοκίνητό της, για να πάει στο οδοντιατρείο της η Γεωργία (Γιόλα) Βαγενά, αυτόματα είχε γίνει ο μικρός Θεός της!

Είχε παθολογική αγάπη στον σύζυγό της

«Η αντίστροφη μέτρηση για τη Γιόλα, που σημάδεψε τις τραγικές εξελίξεις άρχισε πριν από οκτώ μήνες» έλεγαν στενοί συγγενείς του συζύγου της, στην εφημερίδα «Τα Νέα», εκείνο τον Γενάρη του 1994: «H Γιόλα είχε πάντα παθολογική αδυναμία στον Τάκη. Στην αρχή φαινόταν σαν εκδήλωση αγάπης και έτσι την αντιμετώπιζε ο Τάκης. Εμείς όμως που είμαστε απέξω διακρίναμε κάποια στοιχεία υπερβολής». Συνέχιζαν λέγοντας: «Όταν η Γιόλα έμαθε για την εξωσυζυγική περιπέτεια του ανθρώπου που γι’ αυτήν ήταν όλος ο κόσμος της, τα πάντα γκρεμίστηκαν».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής, όσο έμενε ακόμα μαζί με τον σύζυγό της, είχε επισκεφθεί δύο ψυχιάτρους, οι οποίοι της είχαν συστήσει σκληρή φαρμακευτική αγωγή. Ο σύζυγός της όμως, ο οποίος ήταν κι αυτός γιατρός στο επάγγελμα, της είχε πει να μην τα παίρνει!

Η γνωριμία με τον παρκαδόρο Ματθαίο Μονσελά

Η Γιόλα, μετά την τυπική «καλημέρα» που έλεγε με τον Ματθαίο στο πάρκινγκ που άφηνε το αυτοκίνητό της για να πάει στο οδοντιατρείο της, στο κέντρο της Αθήνας, ξεκίνησε να αναπτύσσει πιο κοινωνικές και μετέπειτα πιο φιλικές σχέσεις μαζί του.

Ο Ματθαίος είχε περιγράψει στα «Νέα» εκείνη την εποχή: «Στο γκαράζ της Χαριλάου Τρικούπη, έφερνε το αυτοκίνητό της. Είχα χαλασμένα δόντια και είμαι απ’ αυτούς που δεν πάνε εύκολα στον οδοντογιατρό. Το είδε στην αρχή από επαγγελματικό ενδιαφέρον.

Κι εγώ από την πλευρά μου το είδα σαν ευκαιρία να φτιάξω τα δόντια μου και να τα δίνω λίγα λίγα. Πηγαίνοντας λοιπόν στο ιατρείο μου και για να ξεπεράσω το πρόβλημά μου με τον χώρο, με τα κατσαβίδια, τις πένσες κ.λπ. συζητούσαμε.

Έτσι κάποια στιγμή, θεώρησε σωστό να μου μιλήσει λίγο για τη ζωή της. Μ’ εμπιστεύθηκε κι αυτό το εκτίμησα, βέβαια. Ίσως γι’ αυτό και να παγιδεύτηκα σ’ αυτή την αναγκαιότητα να τη βοηθήσω».

Η βοήθεια που ζητούσε η Γιούλα ήταν να την απαλλάξει από τον πόνο της να ζει με την προδοσία του συζύγου της και τον φόβο της να αυτοκτονήσει. Ζητούσε επίμονα και εναγωνίως κάποιον ώστε να της «αφαιρέσει» τη ζωή. Αυτός ήταν, στα μάτια της, ο Ματθαίος.

«Μάνθο αγόρασα όπλο»

«Δεν βγαίναμε ποτέ έξω μαζί, εννοώ να πάμε να πιούμε έστω έναν καφέ… Κάποιο απόγευμα όμως, από τις πολλές φορές που περνούσα, μου μίλησε και μου παρουσίασε το όπλο» είχε εξομολογηθεί ο Μάνθος εκείνη την εποχή.

«Μου είπε: “Mάνθο, αγόρασα αυτό το όπλο για να σκοτωθώ…”. Τρελάθηκα, προσπάθησα να τη συνεφέρω. “Τι μ…ες είναι αυτές που κάνεις” και όλα τα σχετικά που λέμε για να μεταπείσουμε κάποιον.

Της πήρα λοιπόν το όπλο κι ένα κουτάκι σφαίρες που είχε για να μην κάνει καμιά κουταμάρα. Μου είπε πως το είχε αγοράσει από τον δικηγόρο της. Αν είχα, όχι σκοπό, αλλά έστω υποψία να τη σκοτώσω, δεν θα πήγαινα αμέσως στον συνάδελφό μου, έναν Σύρο στο γκαράζ να του δείξω το όπλο και να του πω τι ήθελε να κάνει η Γιόλα».

Μιλώντας για την πίεση από την πλευρά της 40χρονης οδοντιάτρου, ο Μονσελάς είχε πει: «M’ έπαιρνε δεκάδες τηλέφωνα κάθε μέρα και με παρακαλούσε να περάσω από το ιατρείο. Τόσο που είχα πει στο αφεντικό μου, όποιος κι αν τηλεφωνεί, άντρας ή γυναίκα, γιατί έβαζε και άλλους και μ’ έπαιρναν, να μην με δίνει.

Ύστερα από κάμποσες μέρες αρχίσαμε να βγαίνουμε τα βραδιά… Την πρώτη φορά που βγήκαμε, μου είπε να πάρω το όπλο μαζί μου. Κι από εκεί ξεκίνησα και το έπαιρνα κάθε φορά μαζί, όταν βγαίναμε.

Το κράταγα εγώ, γιατί ήθελα ν’ αποφύγω να κάνει καμιά κουταμάρα. Παράλληλα όμως, για να της δημιουργήσω τον τρόμο του πυροβολισμού. Μια φορά πυροβόλησα σε ένα δέντρο στο Σχηματάρι για ν’ ακούσει τον πυροβολισμό, να τρομάξει και να εγκαταλείψει την ιδέα να πεθάνει…

Έκλαιγε για τη μητέρα της, επειδή θα τη στενοχωρούσε όταν θα πέθαινε, όταν θα τη σκότωνα ντε και καλά. Τον άντρα της τον έβριζε συνεχώς, όμως κι εκείνες τις στιγμές μου έλεγε πως αν βρισκόταν μπροστά της και την αγκάλιαζε, έστω ψεύτικα, ήταν έτοιμη να τον συγχωρέσει!

Οι δικοί της γνώριζαν. Τους το είχε πει χιλιάδες φορές, γι’ αυτό και έλεγε χιλιάδες δικαιολογίες για να φεύγει από το σπίτι. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν, γι’ αυτό και την ήλεγχαν πού πηγαίνει. Kάποια φορά, πρόσφατα είχε πάρει δεν ξέρω πόσα χαπάκια «υπνοστεντόν» και είχε γίνει ρετάλι».

Όσο για τον ίδιο και το πώς είχε υποκύψει στις πιέσεις της Γιόλας, είχε πει: «Από μικρός πάντα μου άρεσε και βοηθούσα τους ανθρώπους. Κι επειδή είχα κάνει κι εγώ μια απόπειρα αυτοκτονίας, ίσως την καταλάβαινα…».

To μοιραίο βράδυ στα χωράφια της Βραυρώνας

Περιγράφοντας το μοιραίο βράδυ της 11ης Ιανουαρίου 1994, ο Ματθαίος είχε εξιστορήσει στο δικαστήριο: «Ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο, οδηγούσε εκείνη, αλλά στη Μεσογείων αλλάξαμε γιατί ήταν νευρική. Δεν είπαμε πολλά… Κάποια στιγμή φτάσαμε στην Βραυρώνα. Ούτε ξέρω πώς φτάσαμε. Θυμάμαι μόνον πως μπήκαμε σε κάποια χωράφια και κάπου σταματήσαμε…

Το μέρος δεν ήταν απομονωμένο. Πιο κει είχε σπίτια. Μόλις σταμάτησα, η Γιόλα κατέβηκε. Οι συνθήκες ήταν πραγματικά παράξενες. Ούτε είχα προμελετήσει κάτι…

Όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο, κρατούσα όπως πάντα το όπλο. Για να νιώθει σιγουριά, ντε και καλά, ότι έχει φτάσει η ώρα της και ότι δεν την κορόιδευα… Με στόχο βέβαια να φοβηθεί και να μου πει: “Άντε, πάμε τώρα”. Αυτό προσπαθούσα, να δει το όπλο, να βρεθεί σε αδιέξοδο και ν’ αλλάξει γνώμη…

Η τελευταία της φράση ήταν: ‘Άντε Μάνθο, πυροβόλησε..”. Κάπως έτσι. Μου το είπε με γυρισμένη την πλάτη. Αν ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο ίσως δεν πυροβολούσα… Εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι συνέβη.

Συνήλθα με τον πυροβολισμό. Μπήκα στο αυτοκίνητο, έκανα μανούβρα κι έφυγα. Το αυτοκίνητο το άφησα στον Κουβαρά κι όλη τη νύχτα στη συνέχεια περπατούσα. Γύρω στις 06:00 το πρωί βρέθηκα στην Αγία Μαρίνα, εκεί που είναι ο σταθμός της Express Service.

Έκανα ωτοστόπ, με πήρε κάποιος κύριος και με άφησε στη Γλυφάδα. Από κει πήρα ταξί και πήγα κατευθείαν στη δουλειά. Στις 12:00 το μεσημέρι δεν άντεχα άλλο και ζήτησα από το αφεντικό να πάω σ’ ένα δωματιάκι που έχουμε στο γκαράζ να ξαπλώσω. Εκεί με βρήκε η Αστυνομία. Μ’ έφεραν στην Ασφάλεια και το βράδυ τους τα είπα όλα…

Η δίκη: Ο σύζυγος αξίωνε και αποζημίωση

Ο Ματθαίος Μονσελάς προφυλακίστηκε και έναν χρόνο περίπου αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1995, κάθισε στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Η οικογένεια της Γιόλας όπως ανέφεραν «Τα Νέα» της εποχής, περιέγραψαν τον «Γολγοθά» της από τη στιγμή που έμαθε ότι ο σύζυγός της είχε ερωτικό δεσμό.

Σύμφωνα μάλιστα με τα τότε δημοσιεύματα της εποχής, η αδερφή της φώναζε στην κηδεία της: «Εγώ θα πάω στο δικαστήριο να υπερασπιστώ αυτό τον άνθρωπο».

Είχαν περιγράψει πως η Γιόλα ήταν συναισθηματικά εξαρτημένη από τον σύζυγό της και τους τελευταίους μήνες είχε καταρρεύσει.

Ο Παναγιώτης Κοντέσης (σ.σ. σύζυγος της Γιόλας) στην κατάθεσή του στο δικαστήριο παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, την οποία χαρακτήρισε σφάλμα του, προσθέτοντας ότι δεν επρόκειτο να διαλύσει την οικογένειά του: “Δεν ήμουν ούτε η αιτία ούτε η αφορμή αυτής της πράξης. Αν δεν υπήρχε ο Μονσελάς η γυναίκα μου θα ζούσε» είχε πει αξιώνοντας και αποζημίωση.

H απολογία του Ματθαίου Μονσελά

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο ο Μονσελάς περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη σχέση του με τη Γιόλα, την οποία αν και νεκρή αποκαλούσε διαρκώς «κυρία Βαγενά», χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ξεχωριστό άτομο, που αναζήτησε με τόση ευκολία τον θάνατο γιατί δεν άντεξε την προδοσία του «Τάκη της».

«Νιώθω ένοχος», είχε πει σε μία αποστροφή της απολογίας του, αλλά και «αθώος, γιατί η καρδιά μου δεν κατάλαβε ότι σκότωσε έναν άνθρωπο»! Ισχυρίστηκε μάλιστα, σε ένα ξέσπασμα της στιγμής, πως η Γιόλα Βαγενά τον εκμεταλλεύτηκε γιατί είναι «ευάλωτος και συναισθηματικός». Ότι τον έβαλε μέσα στο «παιχνίδι» και εκείνος, ακολουθώντας «τους δικούς της όρους» οδηγήθηκε στο έγκλημα και ύστερα στη φυλακή.

Είχε πει πως, μόνο αυτός ήταν πάντα κοντά της, άκουγε το πρόβλημά της και τη συνόδευε τον τελευταίο μήνα της ζωής της στις «βόλτες θανάτου», που έκαναν σχεδόν κάθε βράδυ.

«Τις τελευταίες μέρες», είχε καταθέσει στη δίκη «η Γιόλα γινόταν όλο και πιο φορτική και δεν της αρκούσαν οι βραδινές βόλτες θανάτου. Ήθελε να τη σκοτώσω μέσα στο οδοντιατρείο φορώντας την ιατρική μπλούζα.

Πολλοί με κατηγόρησαν, γιατί μετά τον πυροβολισμό δεν αυτοκτόνησα. Δεν έβλεπα τον λόγο να στρέψω το όπλο εναντίον μου, γιατί δεν είχα ούτε ερωτική απογοήτευση από την Βαγενά, ούτε την αγαπούσα ούτε την μισούσα. Ένιωθα συμπόνοια».

Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Μονσελά για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προτείνοντας να του αναγνωριστεί ένα και μόνο ελαφρυντικό, αυτό του πρότερου εντίμου βίου.

«Το λάθος του Μονσελά, ήταν πως αντί να στηρίξει ψυχικά και ηθικά τη Βαγενά, της είπε ότι δέχεται να τη σκοτώσει. Και αντί να την εμψυχώσει, την οδηγούσε σε ερημικές τοποθεσίες και πυροβολώντας στον αέρα έκαναν πρόβες θανάτου» είχε απαγγείλει η Εισαγγελέας.

«Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συζήτηση περί θανάτου, η Βαγενά βγήκε από το αυτοκίνητο και του είπε “άντε Μάνθο, ρίξε” και εκείνος την πυροβόλησε τρεις φορές»!

Έντονες ήταν η δημόσιες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης για το κατά πόσο ο Μονσελάς θα έπρεπε να δικαστεί με βάση το άρθρο του Ποινικού Κώδικα για ανθρωποκτονία με συναίνεση του θύματος ή ανθρωποκτονία από οίκτο.

«Η εισαγγελέας κα. Σπυροπούλου ήταν κατηγορηματική στην αγόρευσή της τονίζοντας ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο αυτό στην υπόθεση του Μονσελά, ο οποίος έφτασε στο έγκλημα έχοντας πλήρη συνείδηση της πράξης του και εκ των υστέρων κατέβαλε απέλπιδες προσπάθειες να αποσείσει τις ευθύνες του και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα».

Η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη. Με ψυχρή λογική, ο Μονσελάς ήταν δολοφόνος. Πολλοί όμως τγον έβλεπαν με συμπάθεια λόγω της επιβολής και της επιρροής του θύματος σε αυτόν!

Η εισαγγελέας πρότεινε ποινή κάθειρξης 18 ετών.

Η απόφαση: Ένοχος, 12 χρόνια και 9 μήνες κάθειρξη

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε τελικά τον Μονσελά ένοχο με ελαφρυντικά και του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών 9 μηνών. Τον Ιούνιο του 1997, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, δικάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό επέβαλε στον Μονσελά ποινή κάθειρξη μειωμένη μόνο κατά τρεις μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Τελικά, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου και έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, ο Ματθαίος Μονσελάς αποφυλακίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1998. Την ημέρα εκείνη της αποφυλάκισής του ρωτήθηκε τι θα ήθελε να κάνει στην ελεύθερη, πλέον, ζωή του.

«Απλά πράγματα. Να δουλέψω, να βρω ένα σπίτι να ησυχάσω»!

Eπτά μήνες αργότερα, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «τα Νέα» Κώστας Παπαπέτρου, ο άνθρωπος στον οποίο είχε μιλήσει ο Μονσελάς λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψή του το 1994, βρήκε τον αποφυλακισθέντα να ζει σε ένα τροχόσπιτο σε κάποιο δάσος της Αττικής, άνεργο, καθώς όπου κι αν ζήτησε δουλειά η απάντηση που έπαιρνε ήταν αρνητική.

«Aπογοήτευση, απελπισία, πίκρα. Δεν βρήκα τίποτα, μα τίποτα, από τα λίγα έστω που περίμενα να βρω. Όλοι μού γύρισαν την πλάτη».

Toν Οκτώβριο του 2013, ο Ματθαίος Μονσελάς εμφανίστηκε στην κάμερα του Euronews, να μιλά ως ένας από τους άστεγους ανθρώπους που ζούσαν στις σπηλιές του Λόφου του Φιλοπάππου!

