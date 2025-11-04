ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αιτωλοακαρνανίας: «Όχι στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ!»

Αντίθετη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αιτωλοακαρνανίας στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για σχέδιο ιδιωτικοποίησης και συρρίκνωσης ενός δημόσιου και κοινωνικού αγαθού.

Η ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια της πολιτικής των μνημονίων, των προηγούμενων κυβερνήσεων και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για «απελευθέρωση» και «ανταγωνιστικότητα» της ταχυδρομικής αγοράς, προχωρά στο μαζικό κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Επιχειρεί έτσι να ολοκληρώσει ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης και συρρίκνωσης ενός δημόσιου και κοινωνικού αγαθού. Με το πρόσχημα του «εκσυγχρονισμού» και της «εξυγίανσης», διαλύει το δίκτυο των ταχυδρομείων, αφήνοντας χωρίς ταχυδρομεία ολόκληρες περιοχές της χώρας, ειδικά στην περιφέρεια, στα νησιά και στα χωριά.

Συγκεκριμένα συρρικνώνεται δραματικά το δίκτυο των καταστημάτων ΕΛΤΑ, με 204 καταστήματα να κλείνουν στο πλαίσιο του νέου business plan της εταιρείας με κριτήρια ιδιωτικής επιχείρησης, ενώ τα 46 καταστήματα στην Αττική έκλεισαν ήδη από σήμερα.

Η κυβέρνηση στοχεύει στο ξεπούλημα των ΕΛΤΑ στους ιδιώτες, στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που βλέπουν κέρδος στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Η ίδια πολιτική που ξεπουλάει τη ΔΕΗ, το νερό, τα λιμάνια και τους σιδηροδρόμους, χτυπά τώρα και το δημόσιο ταχυδρομείο.

Εξάλλου τα τελευταία χρόνια, η διοίκηση των ΕΛΤΑ και η κυβέρνηση συστηματικά προχωρά σε εκχώρηση σημαντικών δραστηριοτήτων-φιλέτων σε ιδιώτες, υποβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα αυξηθεί κατακόρυφα και το κόστος για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες κυρίως στην επαρχία καθώς το «κενό» των ΕΛΤΑ θα το καλύψουν οι ιδιωτικές εταιρίες ταχυμεταφορών.

Η πολιτική αυτή συνοδεύεται από μετακινήσεις, απολύσεις, ελαστικές σχέσεις εργασίας και εντατικοποίηση. Οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διάλυση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, ενώ το κράτος λειτουργεί σαν εργοδότης-μπαμπούλας. Απέναντι στη λογική του «λιγότερου κράτους» και της αγοράς, εμείς προτάσσουμε το δικαίωμα σε σταθερή, αξιοπρεπή δουλειά με πλήρη δικαιώματα.

Το 2020 η κυβέρνηση της ΝΔ δρομολόγησε μαζικές απολύσεις, εισήγαγε τις ατομικές συμβάσεις, διέλυσε τον ενιαίο χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, και εγκαινίασε το σπάσιμο του δικτύου και την παράδοσή του σε εργολάβους.

Το ταχυδρομείο είναι κοινωνικό δικαίωμα — όχι πεδίο για τα κέρδη του κεφαλαίου Τα ΕΛΤΑ είναι ένας από τους τελευταίους δημόσιους φορείς που εξασφαλίζουν καθολική υπηρεσία επικοινωνίας και πρόσβαση σε βασικές συναλλαγές για όλους. Το κλείσιμο υποκαταστημάτων σημαίνει αποκλεισμό των φτωχών, των ηλικιωμένων, των κάτοικων των απομακρυσμένων περιοχών. Συνολικά, η ύπαιθρός ρημάζει με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ αλλά και των σχολείων, των δομών υγείας, των τραπεζών, των υπηρεσιών.

Η απάντηση θα δοθεί στους δρόμους. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε μαζικό αγώνα ενάντια στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων και συνολικά ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων

Διεκδικούμε:

Να σταματήσει τώρα το κλείσιμο των υποκαταστημάτων.

Να παραμείνουν τα ΕΛΤΑ δημόσια, με εργατικό έλεγχο και καθολική πρόσβαση

Χρηματοδότηση και ενίσχυση του δημόσιου ταχυδρομείου, όχι διάλυση και ξεπούλημα

Μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους

Η υπεράσπιση των ΕΛΤΑ είναι κομμάτι του συνολικού αγώνα για δημόσια, κοινωνικά αγαθά: για ρεύμα, νερό, μεταφορές, παιδεία και υγεία για όλους

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει τον αγώνα εργαζομένων και κατοίκων ενάντια στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ και καλεί σε συντονισμό και οργάνωση για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής της.