Άνοιξη: Σκηνές φρίκης στο σπίτι της οικογένειας που δέχθηκε επίθεση με ρόπαλο από τον 31χρονο για τα ενοίκια!

Τα όσα φρικτά βίωσε η τετραμελής οικογένεια στην Άνοιξη Αττικής, που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από δύο άνδρες, περιέγραψε κάτοικος της περιοχής που άκουσε την 74χρονη να ουρλιάζει από τους πόνους μιας και οι δράστες της έσπασαν το πόδι.

Η σοκαριστική επίθεση έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης (30.09.2025) μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην Άνοιξη. Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως ο άνδρας που συνελήφθη και κατηγορείται πως οργάνωσε την σύλληψη, χτύπησε με ρόπαλο τα θύματά του. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και φέρεται πως επιτέθηκε στα θύματα καθώς του χρωστούσαν τα ενοίκια.

Ο 31χρονος, μαζί με τον συνεργό του (ο οποίος αναζητείται) μπούκαραν στο σπίτι, σήκωσαν το ρόπαλο και ξεκίνησαν να χτυπούν προς πάσα κατεύθυνση: την 74χρονη, τον 86χρονο σύζυγό της και τον 44χρονο γιο τους. Η μόνη που δεν δέχθηκε άγρια χτυπήματα ήταν η 35χρονη νύφη του ζευγαριού η οποία είναι 5 μηνών έγκυος.

Οι δράστες κατάφεραν να προκαλέσουν εκδορές στα χέρια του 86χρονου ενώ έσπασαν το πόδι της 74χρονης. Όσον αφορά τον 44χρονο, τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πρόσωπο και τον χτύπησαν στα πόδια με το ρόπαλο.

Η μαρτυρία της γειτόνισσας ρίχνει παραπάνω φως στον εφιάλτη που βίωσε η οικογένεια. Σύμφωνα με την ίδια, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά όταν άκουσαν την 74χρονη να ουρλιάζει, δείχνοντας πως υποφέρει από τον πόνο.

«Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε έξω και φαινόταν ότι γίνονταν κάποιος καβγάς. Μία κυρία φώναζε δυνατά για βοήθεια και οι γείτονες πήραν την αστυνομία η οποία ήρθε αμέσως. Φαίνεται ότι κάποιος τραυματίστηκε, υπήρχαν αίματα ενώ η κυρία ήταν πεσμένη. Συνελήφθη και ένας κύριος. Η 74χρονη υπέφερε, φαινόταν να έχει χτυπήσει το πόδι της ή την λεκάνη της», είπε συγκεκριμένα.

Την ίδια στιγμή οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μήπως πίσω από την εμπρηστική επίθεση που έγινε σε ένα από τα αυτοκίνητα της οικογένειας, να έγινε από τον ίδιο 31χρονο.



Τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ ενώ ήδη έχουν υποβάλλει μήνυση.

