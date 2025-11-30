Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, 2025
Άνοιξε ο δρόμος Αγρίνιο – Καρπενήσι μετά την άμεση κινητοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας

Η κατολίσθηση είχε γίνει το πρωί της Κυριακής 30.11.25 - Βράχος χτύπησε αγροτικό αυτοκίνητο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Άνοιξε ο δρόμος Αγρίνιο – Καρπενήσι μετά την άμεση κινητοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Το πρωί της Κυριακής 30.11.25 σημειώθηκε κατολίσθηση κοντά στο Λαμπίρι, λίγο πριν την περιοχή Σπαρτιά. Μετά την ενημέρωση από τους κατοίκους της περιοχής και τους διερχόμενους, μηχανήματα έργου της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας κινητοποιήθηκαν άμεσα και άνοιξαν τον δρόμο.

Να υπενθυμίσουμε πως φέρεται βράχος να χτύπησε αγροτικό αυτοκίνητο στο πίσω μέρος του, με αποτέλεσμα να φύγει από τον δρόμο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχει αναφορά για τραυματισμό

 

