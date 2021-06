Τα κατάφεραν! Άνοιξε κοινωνικό πολυϊατρείο για παιδιά στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ!

Τα χρήματα για την κατασκευή του Πολυϊατρείου συγκεντρώθηκαν από τις δωρεές του απλού κόσμου μέσω της εκπομπής «Αλήθειες με την Ζήνα», από όπου συχνά ο δημοσιογράφος παρακινούσε τους τηλεθεατές να ενισχύουν Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child.

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 163.070 ευρώ!

«Ο Γιώργος μας, αν μας βλέπει από ψηλά, θα είναι πολύ χαρούμενος γιατί γονείς θα μπορούν να βοηθήσουν τα παιδάκια τους» είπε η σύζυγός του, Στάθα.

Με ανάρτησή της στο Facebook ευχαρίστησε όλο τον κόσμο και έγραψε

«Tα κατάφερες, αγάπη μου!».



Photo credit: Νανάκι Νανάκι Νανάκι / Facebook

alithinesgynaikes.gr

