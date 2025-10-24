Άνοιξε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ - Ο εγγονός της ο μοναδικός κληρονόμος της

Άνοιξε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ, που «έφυγε» από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025, με μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

Η αξέχαστη λαϊκή τραγουδίστρια άφησε πίσω της μία σπουδαία μουσική παρακαταθήκη, με μοναδικές επιτυχίες που έμειναν στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου.

Στη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ αφήνει μοναδικό κληρονόμο της τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, ο οποίος – όπως είπε ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος, υπήρξε το στήριγμα της αείμνηστης τραγουδίστριας μέχρι το τέλος της ζωής της.

«Ο εγγονός της είναι το τιμώμενο πρόσωπο. Ήταν αυτός που στάθηκε στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια και αποτελούσε τη μεγάλη της αδυναμία», ανέφερε ο δικηγόρος, εξηγώντας πως η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή και γνωστή σε όλους, ακόμη και στην πλευρά του άλλου της γιου, Βασίλη Ηλιάδη.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε, επίσης, ότι στη διαθήκη δεν γίνεται αναφορά σε άλλα μέλη της οικογένειας, καθώς – όπως διευκρίνισε -, η Καίτη Γκρέυ είχε ήδη φροντίσει να τους προσφέρει παροχές ενόσω βρισκόταν στη ζωή.

«Δεν υπάρχει κανένας αφορισμός ή παράπονο απέναντι σε κάποιον συγγενή. Η ίδια απλώς αιτιολόγησε την απόφασή της, δείχνοντας ότι ένιωθε πλήρη ικανοποίηση από όσα είχε ήδη πράξει», πρόσθεσε.

Ο εγγονός της, σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο, στάθηκε στο πλευρό της γιαγιάς του για χρόνια, φροντίζοντας και στηρίζοντάς την στις δύσκολες στιγμές.

Ο γιος της Καίτης Γκρέυ και θείος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, Φίλιππος Ηλιάδης, που είχε υποστηρίξει πως η διαθήκη είναι πλαστή, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή.

Πηγή: newsit.gr