Άνοιξε για το κοινό το Λούβρο - Άφαντοι οι δράστες της ληστείας των πολύτιμων κοσμημάτων

Τις πόρτες του στο κοινό άνοιξε το μουσείο του Λούβρου την Τετάρτη (22.10.25) τρεις ημέρες μετά από την ληστεία με λεία βασιλικά κοσμήματα.

Στο μεταξύ η διευθύντρια του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει σκληρές ερωτήσεις από μια επιτροπή πολιτισμού στη Γαλλική Γερουσία σχετικά με τις διατάξεις ασφαλείας στο μουσείο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο.

Η Ντε Καρ, ο οποίος διευθύνει το Λούβρο από το 2021, δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση από τότε που οι κλέφτες άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα κατά τη διάρκεια μιας ληστείας εν μέσω ημέρας την Κυριακή, η οποία διήρκεσε μόλις επτά λεπτά.

Η κλοπή πυροδότησε μια διαμάχη για την έλλειψη ασφάλειας στα γαλλικά μουσεία, αφού δύο άλλα ιδρύματα δέχτηκαν επίθεση τον περασμένο μήνα.

«Ο επιμελητής του Λούβρου εκτίμησε τις ζημιές σε 88 εκατομμύρια ευρώ» δήλωσε την Τρίτη (2110) η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η ίδια η μεγαλύτερη απώλεια αφορά την ιστορική κληρονομιά της Γαλλίας, προσθέτοντας ότι οι κλέφτες δεν θα τσεπώσουν ολόκληρο το απροσδόκητο κέρδος αν είχαν «την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».

Δεκάδες ερευνητές αναζητούν τους ενόχους της ληστεία της Κυριακής (19/10). Η κύρια θεωρία τους είναι ότι επρόκειτο για μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος.

Οι Γάλλοι αστυνομικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από βιντεοκάμερες γύρω και μέσα από το Λούβρο, καθώς και από κεντρικούς αυτοκινητόδρομους έξω από το Παρίσι, τηλεφωνικά αρχεία και εγκληματολογικά στοιχεία ενώ μιλούν και με πληροφοριοδότες.

«Υπάρχουν πολλά βίντεο και αυτή είναι μια από τις δραστηριότητες των ερευνητών», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες.

Μάλιστα οι εισαγγελείς του Παρισιού εμπιστεύτηκαν την έρευνα σε μια εξειδικευμένη μονάδα γνωστή ως BRB, η οποία συχνά ασχολείται με ληστείες υψηλού προφίλ.

Αποκαλυπτική έκθεση

Μια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας και καλύπτει την περίοδο 2019 έως 2024, επισήμανε μια «επίμονη» καθυστέρηση στις αναβαθμίσεις ασφαλείας στο Λούβρο, όπως αποκαλύπτει το AFP. Μόνο το ένα τέταρτο της μίας πτέρυγας καλύπτονταν από σύστημα παρακολούθησης βίντεο.

Τον Ιανουάριο, η Ντε Καρ είχε προειδοποιήσει την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί για ένα «ανησυχητικό επίπεδο απαξίωσης» στο μουσείο, επικαλούμενη την επείγουσα ανάγκη για σημαντικές ανακαινίσεις.

Στη ληστεία της Κυριακής, οι κλέφτες πάρκαραν ένα φορτηγό με επεκτεινόμενη σκάλα, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται συχνά από τις μεταφορικές εταιρείες στο Παρίσι, κάτω από την Πινακοθήκη Απόλλων του μουσείου σκαρφαλώνοντας και χρησιμοποιώντας εξοπλισμό κοπής για να περάσουν από ένα παράθυρο και να ανοίξουν προθήκες για να κλέψουν τα κοσμήματα.

Διέφυγαν με οκτώ ανεκτίμητα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που έδωσε ο Ναπολέων Α' στη σύζυγό του Αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα και ενός διαδήματος που κάποτε ανήκε στην Αυτοκράτειρα Ευγενία, το οποίο είναι γεμάτο με σχεδόν 2.000 διαμάντια.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Glomex