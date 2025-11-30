Ανοικτή συζήτηση στο Αγρίνιο για το δρόμο Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία – Συντονιστικό: “Γιατί δεν το θέλουν;”

Το συντονιστικό για το δρόμο Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία καλεί όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους, αυτοδιοικητικούς, φορείς και πολίτες το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Γωνία) στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που πραγματοποίησαν τα μέλη του συντονιστικού γνωστοποίησαν ότι θα γίνει ανοικτή συζήτηση για το λόγο που ο οδικός άξονας Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία δεν προχωρά ούτε στο ελάχιστο, παρόλο που το ζητά η τοπική κοινωνία και παρόλες τις κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, ερωτήσεις στη Βουλή που έγιναν ιδίως τα τελευταία χρόνια.

“Θα ακολουθήσει η εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής και παρεμβάσεις από πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, εκπροσώπους φορέων και πολιτών που θα είναι παρόντες. Θα προσκληθεί ΟΛΟ το πολιτικό και αυτοδιοικητικό προσωπικό του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και του νομού Ευρυτανίας (Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι κ.α.), στην συζήτηση που θα έχει τίτλο: “Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία, Γιατί δεν το θέλουν;”

Για το λόγο αυτό θα γίνει εγγραφή στο μητρώο ομιλητών στη Γραμματεία της εκδήλωσης ή ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: