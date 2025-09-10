Ανοικτές εγγραφές στα ΚΔΑΠ του Δήμου Αγρινίου «Το Αερόστατο» – Θέσεις διαθέσιμες με ή χωρίς voucher

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες της περιοχής ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου.

ΚΔΑΠ «Το Αερόστατο» – Χαριλάου Τρικούπη 65, Αγρίνιο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 20725- 2641360670

Ωράριο λειτουργίας ΚΔΑΠ: Δευτέρα έως Παρασκευή, 14:00 – 22:00

ΚΔΑΠ «Το Αερόστατο 5» – Γραμματικούς

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26350 41118-2641360670

Ωράριο λειτουργίας ΚΔΑΠ: Δευτέρα έως Παρασκευή, 14:00 – 22:00

Και στα δύο Κέντρα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για παιδιά, τόσο για οικογένειες που διαθέτουν voucher μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όσο και για εκείνες χωρίς voucher.

Ο Δήμος Αγρινίου αγκαλιάζει κάθε παιδί, κάθε οικογένεια. Με σεβασμό στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας και με αίσθημα ευθύνης, τα ΚΔΑΠ μας προσφέρουν ένα ασφαλές, δημιουργικό και γεμάτο φροντίδα περιβάλλον, όπου τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες, να εκφράσουν τη φαντασία τους και να κοινωνικοποιηθούν μέσα από παιγνιώδεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Προσκαλούμε θερμά όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς να επικοινωνήσουν με τις δομές για πληροφορίες ή να επισκεφθούν τους χώρους μας, ώστε να ενημερωθούν και να προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών τους.