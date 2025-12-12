Ανοικτά καταστήματα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Αγρίνιο προτείνει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) υπενθυμίζει το ωράριο που προτείνει για τις γιορτές των Χριστουγέννων αρχής γενομένης από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με τα καταστήματα να ανοίγουν στις 11 το πρωί και να κλείνουν στις 15:00.

Η ανακοίνωση του ΣΕΕΔΑ

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στο Αγρίνιο θα ξεκινήσει από την

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο ΣΕΕΔΑ καλεί τις φίλες και φίλους καταναλωτές και σε αυτή την εορταστική περίοδο να επισκεφθούν την τοπική μας Αγορά, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον και να διαλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων που προσφέρουν όλα τα καταστήματα και να επωφεληθούν από τις εξαιρετικές τιμές. Με κάθε αγορά από τα καταστήματα της πόλης μας:

• ενισχύουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

• στηρίζουμε την τοπική οικονομία και τις θέσεις εργασίας,

• κρατάμε ζωντανό το εμπορικό κέντρο και τη ζωή της πόλης μας,

• συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας.

Αυτά τα Χριστούγεννα, επιλέγουμε συνειδητά!

Ψωνίζουμε τοπικά – στηρίζουμε τον τόπο μας!

Ο ΣΕΕΔΑ εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα, υγεία, χαρά και μια δημιουργική νέα χρονιά!

Εμπιστευόμαστε και στηρίζουμε την τοπική μας Αγορά εκεί που κτυπά η καρδιά της Πόλης μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2025

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 11:00 – 15:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 8.30 -15.30

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 11:00 – 15:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 8:30 – 18:30 (Παραμονή Χριστουγέννων)

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 Κλειστά (Αργία)

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 Κλειστά (Αργία)

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 8.30 – 15.30

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 11:00 – 15:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 8.30-14.00 17.00-21.00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 8:30 – 18:30 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2025 Κλειστά (Αργία)

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2025 Κλειστά