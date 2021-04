Ανοίγουν τη Δευτέρα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ – Αλλάζει το όριο ατόμων στα καταστήματα

Την ανακοίνωση πως ανοίγουν τα καταστήματα ΟΠΑΠ έκανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία της Covid το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως: «Από Δευτέρα επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση το ΟΠΑΠ play. Αποφασίστηκε επίσης η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στην Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Στην Κοζάνη δεν θα επαναλειτουργήσουν».

Το λιανεμπόριο ανοίγει από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου με όρους όμως σε ότι αφορά το όριο των ατόμων που επιτρέπεται εντός των καταστημάτων.

Παραμένουν στο «βαθύ κόκκινο» Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Συναγερμός για δύο περιοχές

υναγερμός έχει σημάνει στους ειδικούς για την κατάσταση που επικρατεί στην Κω και στην Ήλιδα Ηλείας. Ο λόγος είναι πως τα κρούσματα, ειδικά στην περίπτωση της Κω, έχουν υπερτριπλασιαστεί.

Από αύριο το πρωί στις 06:00, Κως και Ήλιδα Ηλείας μπαίνουν σε σκληρό lockdown και σε «βαθύ κόκκινο» όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία της Covid στη χώρα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Παράλληλα στο «βαθύ κόκκινο» παραμένουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και οι υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονταν μέχρι σήμερα στον αυξημένο συναγερμό, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιοχές οι οποίες μπαίνουν στο «κόκκινο» και είναι οι:

Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Μαντούδι Αγίας Άννας, Αιδηψός, Κατερίνη, Αστυπάλαια Καλύμνου, Σκιάθος.

