Ανοίγουν οι σχολές οδηγών τη Δευτέρα

Παραμένουν κλειστά τα mall – Οι ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά

Ανοίγουν οι σχολές οδηγών από την ερχόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου όπως επίσης «ανοίγει» και το λιανεμπόριο στην Κοζάνη αλλά με click away.

Αυτό ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα το απόγευμα της Παρασκευής.

Το λιανεμπόριο στην Κοζάνη θα λειτουργεί μόνο με τη διαδικασία του click away.

Από τη Δευτέρα όμως επαναλειτουργούν και οι σχολές οδηγών αλλά με αυστηρά μέτρα προστασίας.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά

Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.

Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν υποχρεωτικά self tests δυο φορές την εβδομάδα

Τα ραντεβού των εξετάσεων για γίνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό

Όπως αναμενόταν δεν επαναλειτουργούν mall και τα κέντρα αισθητικής.

Οι περιοχές που μπαίνουν σε «βαθύ κόκκινο»

Τις περιοχές οι οποίες από αύριο το πρωί στις 06:00 εντάσσονται στο «βαθύ κόκκινο» ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Αυτές είναι:

Θάσος

Δήμος Ρεθύμνου

Δήμος Φαιστού

Δήμος Μαρώνειας

Κύθνος

Δήμος Διδυμότειχου

Δήμος Πίδνας

Δήμος Καβάλας

Βόλος

Δήμος Σιντικής Σερρών

Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων

Μπέρδεμα με τα SMS για τα ραντεβού εμβολιασμού

Αδικαιολόγητα μηνύματα για προγραμματισμό του ραντεβού εμβολιασμού τους έλαβαν στο κινητό τους σήμερα ορισμένοι πολίτες, παρότι δεν ανήκουν σε ομάδα ατόμων με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας, δεν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα ή σφάλμα του συστήματος αλλά προκύπτει ότι στην άυλη συνταγογράφηση είχε γραφτεί από τον θεράποντα γιατρό του ασθενούς σχετικό φάρμακο που παραπέμπει σε ευπαθή ομάδα. Το ίδιο μάλιστα είχε συμβεί και στις ευπαθείς ομάδες τύπου Α. Συνεπώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό και ο γιατρός έβαλε ανάλογη διάγνωση.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί, άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την ομάδα Β των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις. Πρόκειται, όπως είχε ανακοινωθεί, για άτομα 16-59 ετών που πάσχουν από καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, σακχαρώδη διαβήτη, νοσογόνο παχυσαρκία, ψυχικές ασθένειες, νευρολογικές παθήσεις κ.ά.

Σημειώνεται ότι όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ηλικίας 16-18 ετών εμβολιάζονται μόνο με το εμβόλιο της Ρfizer. Η ηλικιακή ομάδα έως 30 ετών με Pfizer και Moderna και οι άνω των 30 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

Στο ερώτημα τι πρέπει κάνουν όσοι έλαβαν τα «αδικαιολόγητα» μηνύματα για ραντεβού, πηγές του Υπουργείου Υγείας απαντούν ότι θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους και εφόσον συμφωνήσει να προχωρήσουν κανονικά σε εμβολιασμό.

Θεμιστοκλέους: Δεν υπάρχει τεχνικό σφάλμα

Όπως είπε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Mega, δεν υπάρχει τεχνικό σφάλμα, υπήρχε συνταγογράφηση, ενώ όπως τόνισε «θυμήθηκαν οι πολίτες ότι για κάποιο λόγο τους είχαν συνταγογραφήσει κάποιο φαρμάκο κάποια στιγμή που τους κατέτασσε στις ευπαθείς ομάδες ή μπορεί στο παρελθόν να είχε γίνει κάποια διάγνωση».

Παράλληλα ανέφερε ότι μπορεί κάποια άτομα να θεωρούν ότι δεν έχουν κάτι σοβαρό, ωστόσο με βάση την προτεραιοποίηση του υπουργείου να ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Κορονοϊός: Οι περιοχές των κρουσμάτων σήμερα – 1.398 στην Αττική και 425 στη Θεσσαλονίκη

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα (16/4) 3.067 νέα κρούσματα κορονοϊού και για άλλη μία ημέρα τα περισσότερα περιστατικά εμφανίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η Αττική κατέγραψε 1.398 νέα κρούσματα κορονοϊού, με το κέντρο της Αθήνας να έχει 379 νέες μολύνσεις. Παράλληλα η Θεσσαλονίκη έχει 425 νέα περιστατικά covid-19.

H γεωγραφική κατανομή στην Αττική

Ανατολική Αττική 146

Βόρειος Τομέας Αθηνών 165

Δυτική Αττική 108

Δυτικός Τομέας Αθηνών 195

Κεντρικός Τομέας Αθηνών 379

Νησιά 12

Νότιος Τομέας Αθηνών 201

Πειραιάς 192

Η γεωγραφική κατανομή στην υπόλοιπη Ελλάδα

425 κρούσματα στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

12 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

20 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας

15 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας

1 κρούσμα στην ΠΕ Άρτας

81 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας

29 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας

6 κρούσματα στην ΠΕ Γρεβενών

11 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας

32 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου

39 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας

9 κρούσματα στην ΠΕ Ευρυτανίας

8 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου

10 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας

20 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας

70 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου

13 κρούσματα στην ΠΕ Θάσου

2 κρούσματα στην ΠΕ Θήρας

1 κρούσμα στην ΠΕ Ικαρίας

27 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων

73 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας

22 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου

14 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας

15 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς

2 κρούσματα στην ΠΕ Κέας-Κύθνου

7 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας

3 κρούσματα στην ΠΕ Κεφαλληνίας

35 κρούσματα στην Π Κιλκίς

61 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

36 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας

13 κρούσματα στην ΠΕ Κω

2 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας

99 κρούσματα στην ΠΕ Λάρισας

9 κρούσματα στην ΠΕΛασιθίου

3 κρούσματα στην ΠΕ Λέσβου

3 κρούσματα στην ΠΕ Λευκάδας

45 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας

12 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας

2 κρούσματα στην ΠΕ Μυκόνου

25 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης

50 κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας

19 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας

1 κρούσμα στην ΠΕ Πρέβεζας

23 κρούσματα στην ΠΕ Ρεθύμνου

15 κρούσματα στην ΠΕ Ροδόπης

10 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου

8 κρούσμα στην ΠΕ Σάμου

37 κρούσματα στην Ε Σερρών

2 κρούσματα στην ΠΕ Σύρου

1 κρούσμα στην ΠΕ Τήνου

9 κρούσματα στην ΠΕ Τρικάλων

28 κρούσματα στην ΠΕ Φθιώτιδας

3 κρούσματα στην ΠΕ Φλώρινας

3 κρούσματα στην ΠΕ Φωκίδας

17 κρούσματα στην ΠΕ Χαλκιδικής

30 κρούσματα στην ΠΕ Χανίων

2 κρούσματα στην ΠΕ Χίου

1 κρούσμα στο Άγιο Ορος

83 κρούσματα υπό διερεύνηση

