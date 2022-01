Άνοιγμα σχολείων με νέο πρωτόκολλο: Επιφυλακτικοί οι εκπαιδευτικοί στο Αγρίνιο

Η ανατροπή τελικά δεν έγινε, παρά τις ενστάσεις κάποιων επιστημόνων και η εξαρχής βούληση της κυβέρνησης να ανοίξουν στην ώρα τους τα σχολεία μετά τις γιορτές έλαβε και επισήμως το «πράσινο φως» από την επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας.

Η εκτίναξη του αριθμού των κρουσμάτων που ξεπέρασαν τις 50.000 (!) δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την όλη διαδικασία, με τους αρμόδιους πάντως να ξεκαθαρίζουν πως καθημερινά η επιδημιολογική κατάσταση θα αξιολογείται και εφόσον χρειαστεί, θα αναμορφώνεται.

Το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται αισιόδοξο για τη «μεγάλη εικόνα» της πορείας της πανδημίας, δεδομένων των μέχρι στιγμής στοιχείων που εμφανίζουν ηπιότερη τη νόσηση της μετάλλαξης Όμικρον σε σχέση με τη Δέλτα.

Η τελευταία δείχνει να βρίσκεται στα τελειώματά της και σε αυτήν αποδίδεται το γεγονός ότι οι «σκληροί δείκτες» -κυρίως οι διασωληνωμένοι- είναι σταθερά υψηλοί και εν προκειμένω άνω των 600.

Πεποίθηση των επιστημόνων και της κυβέρνησης είναι ότι τις επόμενες μέρες, η Όμικρον θα έχει κυριαρχήσει απόλυτα και παρά τις δεκάδες χιλιάδες μολύνσεις, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι μικρότερη.

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμήθηκε ότι τα σχολεία θα πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά, με αναπροσαρμοσμένο το πρωτόκολλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεστ και με το αιτιολογικό ότι σε μια περίοδο έξαρσης της υγειονομικής κρίσης, αλλά χωρίς lockdown, οι μαθητές θα είναι πιο ασφαλείς μέσα στο σχολικό περιβάλλον με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, παρά έξω από αυτό.

Αναβρασμός ωστόσο και δυσαρέσκεια επικρατεί στους εκπαιδευτικούς κύκλους για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το άνοιγμα των σχολείων.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αγρινίου – Θέρμου Ηλίας Παπαχρήστος σημείωσε: «είμαστε για άλλη μια φορά πολύ επιφυλακτικοί. Απογοήτευση νιώσαμε.

Το λέγαμε και το ξαναλέμε προς όλες τις κατευθύνσεις θέλουμε ανοιχτά σχολεία, αλλά με ασφαλή τρόπο, αλλά απογοητευτήκαμε με τα νέα μέτρα. Το νέο μέτρο για την πρώτη εβδομάδα είναι ένα επιπλέον τεστ και τα δωρεάν self test που θα αφορούν τους εμβολιασμένους.

Μιλάμε όμως για αίθουσες μέχρι 20 τ.μ. με 23 και 25 παιδιά στα μεγάλα σχολεία, στα οποία και πριν κλείσουμε και εξαπλωθεί η μετάλλαξη «όμικρον» είχαμε 4 και 5 κρούσματα παιδιών.

Τα τμήματα ή τα σχολεία δεν έκλειναν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα και πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να έχουν ασθενήσει χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη αντικατάστασης.

Τώρα λοιπόν με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα τι θα γίνει; Αυτό σημαίνει πως μεγάλα σχολεία του Αγρινίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας, θα έχουν 2 και 3 απόντες εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκπαιδευτικό έλλειμμα και πλεόνασμα τμημάτων, διότι, στην Πρωτοβάθμια δεν μπορούμε να διώξουμε για το σπίτι τα παιδιά και έτσι ή συγχωνεύονται τα τμήματα ή τα παιδιά ήταν στο προαύλιο.

Το πρόβλημα τώρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. γιατί η μεταδοτικότητα της «όμικρον» είναι μεγαλύτερη. Το βασικό είναι ότι δεν αλλάχθηκε το πρωτόκολλο του 50%. Ακούμε να λένε στην τηλεόραση πως ήταν πετυχημένο, αλλά υποκρύπτουν την αλήθεια, την πραγματικότητα. Το μέτρο αύξησε την μεταδοτικότητα.

Υπήρχαν δηλαδή τμήματα με 7 και 8 παιδιά με covid-19, τα οποία απλά δεν έκλειναν και μέσα απ’ αυτή την διαδικασία νοσούσαν και εκπαιδευτικοί χωρίς να αντικατασταθούν. Φανταστείτε ένα σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο από τους 30 εκπαιδευτικούς να νοσήσουν οι 5 με ποιον τρόπο θα πρέπει να λειτουργήσουν τα τμήματα…

Τι θα κάνει ο διευθυντής του σχολείου για τα τμήματα αυτά; Δεν είδαμε να τα λαμβάνει υπόψη τα θέματα αυτά η Πολιτεία. Δεν είδαμε οργανωμένα η Πολιτεία να αποδεχθεί τις προτάσεις μας, ώστε αραιώσουν οι μαθητές από τα τμήματα, όπου υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα, δεδομένου πως δεν είναι όλα τα τμήματα όλων των σχολείων πληθωρικά, αλλά είναι τα 4 ή τα 5.

Εκεί λοιπόν εφόσον υπάρχει χώρος θα μπορούσαμε να προσλάβουμε εκπαιδευτικούς και να μπορέσουν τα παιδιά να είναι με ασφάλεια ανά 10 ή 12 στα τμήματα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Απόψεις γιατρών που γνωρίζουν το θέμα δεν εισακούστηκαν, αλλά θα είμαστε εδώ στο όνομα της ατομικής ευθύνης να βοηθήσουμε».

Ο Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Κατσίφας δήλωσε: «θέλουμε ανοιχτά και υγιή σχολεία. Απ’ ότι όμως φαίνεται οδηγούμαστε σε ανοσία της αγέλης, αλλά απ’ ότι βλέπω είναι πανευρωπαϊκή απόφαση, καθώς σε όλα και αν όχι στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τα σχολεία παρά τα κρούσματα θα ανοίξουν. Τα μέτρα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα τηρούνταν και αυτό είναι το μόνο στο οποίο συμφωνούμε με το υπουργείο.

Συλλέγαμε τα αρνητικά τεστ, τις βεβαιώσεις edupass, τηρούσαμε τις αποστάσεις, αερίζαμε τις αίθουσες, κάναμε χρήση μάσκας και γενικότερα ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο τηρούνταν.

Βέβαια η διαπίστωση είναι ότι υπήρχε κόστος, δηλαδή ολιγόλεπτο χάσιμο του μαθήματος, καθώς οι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής και σε όποια σχολεία υπάρχει γραμματέας ασχολούνταν με τις διαδικασίες αυτές.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα λειτούργησε το σύστημα 50% + 1, αλλά επαναλαμβάνω πως χάθηκαν πολλές διδακτικές ώρες, καθώς κάθε φορά που προέκυπτε κρούσμα όλο το τμήμα αποχωρούσε για να κάνει rapid test και τα παιδιά μέχρι να βρει αρνητικό το τεστ δεν επέστρεφαν στο σχολείο, την επόμενη μέρα μπορεί να προέκυπτε άλλο κρούσμα στην τάξη ή στο σχολείο και πάλι από την αρχή.

Τα νέα πρωτόκολλα είναι απόφαση του Υπουργείου όπως είπαν δημοσίως μέλη της επιτροπής, συνεπώς ανακύπτει το ερώτημα ποιος αποφασίζει… Θέλαμε να καταργηθεί το 50% +1 καθώς στα πολυπληθή τμήματα πρέπει 13 μαθητές να νοσήσουν για να κλείσει το τμήμα. Το ζήτημα, το πρόβλημα, είναι αν νοσήσει κάποιος εκπαιδευτικός.

Από το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έγινε γνωστό, αν θα αντικατασταθεί ο συνάδελφος που πιθανότατα νοσήσει, συνεπώς αυτό σημαίνει πως θα χαθούν επιπλέον διδακτικές ώρες. Από τα κρούσματα της Τρίτης τα 8.000 ήταν ανήλικα, ενώ αρνητικά στοιχεία είναι η γρήγορη εξάπλωση της «όμικρον» και το ότι «χτυπάει» και παιδιά.

Δεν ξέρουμε πως θα ξεκινήσουμε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι καλούμαστε να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα για ακόμη μια φορά, αντί να ασχολούμαστε με το αντικείμενο για το οποίο έχουμε διοριστεί.

Ζητάμε χωρισμό τμημάτων, να καταργηθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων όπου έγιναν, αν και στην περιοχή μας μετά από παρεμβάσεις δεν έγινε κάτι τέτοιο, ενώ θα μπορούσε να γίνει και αντικατάσταση των self test με rapid test όπου το κόστος τους δεν διαφέρει και πολύ, είναι ουσιαστικά η ίδια.

Γιατί, τα rapid είναι περισσότερο αξιόπιστα και σχετικά με τα self υπάρχει θέμα αξιοπιστίας, αν γίνονται σωστά, αν λ.χ. τα θετικά δηλώνονται ως αρνητικά κλπ. Ενώ θέλω να απευθύνω και μια ρητορική ερώτηση προς όλους.

Εσείς αν είχατε παιδιά θα νιώθατε ασφαλείς για να επιστρέψουν στο σχολείο τη Δευτέρα; Εμείς φυσικά θα είμαστε εκεί για να κάνουμε ότι ορίζει ο νόμος. Καλό θα ήταν να δοθεί παράταση μιας εβδομάδας στο άνοιγμα των σχολειών».

-Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων (δηλαδή θα γίνουν 3 αντί για 2 test).

-Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self test θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

-Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη ο έλεγχος θα γίνεται για τα παιδιά όλου του τμήματος και όχι για τα παιδιά που κάθονταν γύρο από το κρούσμα

-Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες (δηλαδή επιπλέον δύο rapid και ένα self).

-Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν τις ημέρες που προκύπτει κρούσμα.

-Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 test σε 5 ημέρες (δηλαδή επιπλέον δύο rapid και ένα self test).

-Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.