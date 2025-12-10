Άνοιγμα διοδίων για 4 ώρες της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από αγρότες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρούν σε νέα δυναμική κινητοποίηση, σχεδιάζοντας το άνοιγμα των διοδίων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, το πρωί θα φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Η παραμονή τους στο σημείο αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 στο λιμάνι έως την Οβρυά, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Με καταλήψεις σχολείων στηρίζουν τους αγρότες οι μαθητές

Σε κατάληψη των σχολείων τους προχώρησαν οι μαθητές σε αγροτικές περιοχές της Αχαΐας, με στόχο να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τα γυμνάσια Φαρρών, Σταυροδρομίου, Ριόλου, Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και τα λύκεια Ερυμάνθειας και Φαρρών.

