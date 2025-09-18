Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου: Πρόσκληση για ερασιτέχνες ηθοποιούς θεάτρου για τη σεζόν 2025-26

anoixto-theatro-agriniou

Πρόσκληση για ερασιτέχνες ηθοποιούς θεάτρου, απευθύνει το Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου για τη σεζόν 202-26

Η νέα θεατρική σεζόν 2025-26 ξεκίνησε και το Θεατρικό Τμήμα Ανοιχτού Θεάτρου Αγρινίου, απευθύνει πρόσκληση σε άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ηθοποιούς, ηλικίας 25-50 ετών από την περιοχή του Αγρινίου, για τη νέα του θεατρική παράσταση.

Γνωρίζουμε πως υπάρχουν αρκετοί, που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο θεατρικό σανίδι, γι αυτόκαι δίνουμε αυτήν την ευκαιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας και θα ακολουθήσει προσωπικό ραντεβού.
www.opentheater.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τρία σύγχρονα οχήματα ΑμεΑ απέκτησε ο Δήμος Ναυπακτίας

Τρία σύγχρονα οχήματα ΑμεΑ απέκτησε ο Δήμος Ναυπακτίας

Τρία σύγχρονα οχήματα ΑμεΑ απέκτησε ο Δήμος Ναυπακτίας, με τον δήμαρχο Βασίλη Γκίζα να αναφέρει: «Μετακίνηση με αξιοπρέπεια και ασφάλεια για όλους»

18 Σεπ 2025

Ετικέτες: Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;