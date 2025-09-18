Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου: Πρόσκληση για ερασιτέχνες ηθοποιούς θεάτρου για τη σεζόν 2025-26

Πρόσκληση για ερασιτέχνες ηθοποιούς θεάτρου, απευθύνει το Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου για τη σεζόν 202-26

Η νέα θεατρική σεζόν 2025-26 ξεκίνησε και το Θεατρικό Τμήμα Ανοιχτού Θεάτρου Αγρινίου, απευθύνει πρόσκληση σε άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ηθοποιούς, ηλικίας 25-50 ετών από την περιοχή του Αγρινίου, για τη νέα του θεατρική παράσταση.

Γνωρίζουμε πως υπάρχουν αρκετοί, που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο θεατρικό σανίδι, γι αυτόκαι δίνουμε αυτήν την ευκαιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας και θα ακολουθήσει προσωπικό ραντεβού.

www.opentheater.gr