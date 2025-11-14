Άνω Κεράσοβο: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων ο Δήμος Αγρινίου – Άμεση αποκατάσταση δρόμου

Στο Άνω Κεράσοβο ο Δήμος Αγρινίου στήριξε άμεσα τους κτηνοτρόφους, αποκαθιστώντας τον δρόμο που είχε καταστεί δύσκολα προσβάσιμος μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις δημιουργήθηκε δύσκολο σημείο πρόσβασης στον δρόμο του Άνω Κερασόβου, που εμπόδιζε τους κτηνοτρόφους να φτάσουν τα ζωντανά τους. Ο Δήμος Αγρινίου αντέδρασε άμεσα και αποκατέστησε το δρόμο, δίνοντας προτεραιότητα στο πρόβλημα. Με την παρέμβαση αυτή στηρίχθηκε έμπρακτα ο πρωτογενής τομέας του χωριού.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Τοπική Κοινότητα Άνω Κερασόβου, εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες στο δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου, αναφέροντας:

«Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις δημιουργήθηκε ένα δύσκολο σημείο πρόσβασης, το οποίο εμπόδιζε τους κτηνοτρόφους του χωριού να προσεγγίσουν τα ζωντανά τους. Ο Δήμος Αγρινίου ανταποκρίθηκε άμεσα και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Στηρίζουμε έμπρακτα και άμεσα τον πρωτογενή τομέα, διότι αυτοί είναι οι πρώτοι που βιώνουν τα προβλήματα του τόπου καθημερινά.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα και βρίσκονται ήδη στον προγραμματισμό μας για τις επόμενες μέρες.

“Ώμος το άμεσο πρόβλημα είχε την απόλυτη προτεραιότητα”.

Ευχαριστούμε θερμά δήμαρχε, Γιώργο Παπαναστασίου».

Δείτε φωτογραφίες: