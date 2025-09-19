Αννίτα Πάνια: «Αν ήμουν ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα έπαιρνα μέτρα απέναντι σε αυτό»

Ξέσπασε η Αννίτα Πάνια στη ραδιοφωνική της εκπομπή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα media τη δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του αλλά και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτειο.

Η Αννίτα Πάνια χαρακτήρισε τραγικό και θλιβερό τον τρόπο που τα media χειρίζονται το συγκεκριμένο θέμα και τόνισε πως θα πρέπει να δείξουν περισσότερο σεβασμό στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος.

«Βρίσκω φρικτό, τραγικό και θλιβερό το να μιλάνε δημόσια για τα όποια προβλήματα, και αν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα ενός ανθρώπου. Πραγματικά το βρίσκω φρικτό αυτό, αν ήμουν ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα με ενοχλούσε και θα έπαιρνα και μέτρα απέναντι σε αυτό. Τι ακριβώς συνέβη και στο όνομα τίνος;

Της αποκάλυψης; Να αποκαλύψουμε τι; Ποιά αλήθεια; Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του θέματα. Τα προσωπικά του θέματα, το ψυχολογικά του, τα οικογενειακά του, έφτασε κάποια στιγμή αυτό το παιδί να μπει κι εκεί που πήγε. Οκ. Ας μην ταλαιπωρούμε άλλο έναν άνθρωπο, φτάνει. Εμένα μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τον θεωρώ και καταπληκτικό καλλιτέχνη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει τις ζωές των ανθρώπων για να ‘χαμε να λέγαμε. Εμένα λιγάκι αυτό με ανατριχιάζει από ένα σημείο και μετά. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε στη ζωή μας θέματα. Λιγάκι κι ένας σεβασμός στα όποια προβλήματα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, δε βλάπτει» είπε η Αννίτα Πάνια.

Το απόσπασμα προβλήθηκε στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά.

Πηγή: tlife.gr