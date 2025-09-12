Αννίτα Πάνια: Αφιέρωσε το «Αναστατώνομαι» στον Νίκο Καρβέλα, χορεύοντας τσιφτετέλι

«Αναστατώνομαι, αναστατώνομαι», χόρεψε η Αννίτα Πάνια, στον Νίκο Καρβέλα, αφιερώνοντας του το τραγούδι.

Μία αστεία στιγμή χάρισε στους θαυμαστές της η Αννίτα Πάνια, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής της. Έχοντας δίπλα της τον Νίκο Καρβέλα, άκουσε το γνωστό τραγούδι και είπε να το ρίξει στον χορό.

Στο βίντεο που βγήκε φαίνεται η παρουσιάστρια να χορεύει και να αφιερώνει το κομμάτι στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος ήταν καλεσμένος της εκπομπής της.

Δείτε το βίντεο:

♬ πρωτότυπος ήχος - HappyTv.gr @happytv.gr Η Αννίτα Πάνια ξεσηκώνει το στούντιο χορεύοντας το θρυλικό Αναστατώνομαι της Κατερίνας Στανίση, σε μουσική Νίκου Καρβέλα! 🎶 Βίντεο από τη νέα της ραδιοφωνική εκπομπή στον Alpha 989, καθημερινά 22:00–00:00. #AnnitaPania #NikosKarvelas #KaterinaStanisi #Fy #Fyp #HappyTvgr

Στην εικόνα της Αννίτας Πάνια να χορεύει τσιφτετέλι, ο Νίκος Καρβέλας ξεκίνησε να την αποθεώνει.

Πηγή: newsit.gr