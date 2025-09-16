Άννα Βίσση: «Τραγουδάω αγνή, χωρίς ουσίες 3,5 ώρες, ας λένε πίσω από την πλάτη μου»

Δηλώσεις παραχώρησε η Άννα Βίσση, απαντώντας για το εάν υπάρχει «μυστικό» πίσω από την ενέργειά της στη σκηνή στις δύο μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15.9.25) στην Αίγλη Ζαππείου και αποκάλυψε στις τηλεοπτικές κάμερες τα συναισθήματά της πριν και μετά το μεγάλο καλλιτεχνικό κατόρθωμα.

«Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση».

Η Ελληνίδα σταρ, μίλησε και για τον Νίκο Καρβέλα, τον οποίο είδαμε να ανεβαίνει μαζί της στην σκηνή: «Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος».

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το μυστικό της ενέργειάς της πάνω στην σκηνή, η Άννα Βίσση απάντησε: «Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3μισι ώρες, αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου.

Δείτε το βίντεο:

Είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι. Δεν θα πιέσω τον εαυτό μου, ούτε θα βγω απελπισμένη. Θα συνεχίσω όσο μου δίνει η μουσική φτερά».

Πηγή: news247.gr