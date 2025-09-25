Άννα Βίσση: Η δραματική ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ελένη» που ερμηνεύει σπάνια

Η δραματική ιστορία πίσω από την «Ελένη», ένα τραγούδι της Άννας Βίσση, το οποίο ερμηνεύει σπάνια η «απόλυτη» Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Είναι μερικά τραγούδια που δεν είναι παρά ο ανθρώπινος πόνος σε μελωδία. Ακριβώς αυτό ισχύει και για το κομμάτι «Ελένη» που έγραψε ο Νίκος Καρβέλας και ερμήνευσε η Άννα Βίσση, η οποία ουσιαστικά διηγείται μια τραγική ιστορία, που είναι απολύτως αληθινή.

Παρά τη δημοφιλία που απέκτησε με τα χρόνια το κομμάτι, η Άννα Βίσση το εντάσσει σπανίως στο πρόγραμμά της, ίσως λόγω της έντονα φορτισμένης του αύρας. Έκπληξη αποτέλεσε, μάλιστα, όταν αποφάσισε να το τραγουδήσει στις πρόσφατες συναυλίες της στο κατάμεσο Καλλιμάρμαρο, όπου ρίγη συγκίνησης επικράτησε τη στιγμή που το αφιέρωσε σε όσους έχουν φύγει από τη ζωή.

Στίχοι

Το χλωμό το προσωπάκι σου

στις φωτογραφίες μας κοιτώ,

πόσο κουράστηκες, να φύγεις βιάστηκες.

Τα θλιμμένα τα ματάκια σου

σαν δυο σύννεφα στον ουρανό,

πού να πηγαίνουνε, πού ταξιδεύουνε;

Ελένη, εκεί που πας κοίτα να είσαι ευτυχισμένη,

σ’ αυτή τη γη η μοίρα σου ήταν γραμμένη

σ’ άσπρο χαρτί με ένα κίτρινο στυλό

σα δάκρυ από λεμόνι.

Θυμάμαι πόσα απογεύματα

καθόσουνα δίχως να βγάλεις τσιμουδιά,

μόνο με κοίταζες και χαμογέλαγες.

Σου στέλνω αυτό το τραγουδάκι μου

για να σου κρατάει συντροφιά

και να μην ξεχνάς να μου χαμογελάς.

Η ιστορία του τραγουδιού «Ελένη»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπήρχε μια παρέα τριών κοριτσιών από το χωριό Γεωργανάδες Τρικάλων: η Ελένη, η Ζωή και η Χριστίνα, οι οποίες ακολουθούσαν το δίδυμο Βίσση-Καρβέλα σχεδόν σε όλες τις εμφανίσεις τους.

Οι τρεις φίλες έπασχαν από μεσογειακή αναιμία και οι εμφανίσεις της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα τούς έδιναν ιδιαίτερα χαρά. Μάλιστα, ήταν τόσο πιστές θαυμάστριες, που είχαν αναπτύξει και προσωπικές σχέσεις μαζί τους.

Δυστυχώς, η μία από τις τρεις φίλες, η Ελένη, έχασε τη μάχη με την αρρώστια, αφήνοντας την τελευταία της πνοή σε ηλικία 23 ετών.

Μετά τον τραγικό χαμό της, οι δύο φίλες της ζήτησαν από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα να γράψουν ένα τραγούδι για εκείνη. Κάπως έτσι «γεννήθηκε» το τραγούδι «Ελένη», μέσα από μια δραματική ιστορία πόνου και απώλειας τριών φίλων.

Ο Νίκος Καρβέλας έγραψε το τραγούδι σε μόλις λίγα λεπτά, τιμώντας την Ελένη και την επιθυμία των δύο κολλητών της από το χωριό Γεωργανάδες των Τρικάλων.

Η Άννα Βίσση είχε πει στο «Μπράβο» της Ρούλας Κορομηλά: «Μια φίλη, μια κοπελιά έχασε τη ζωή της. Έπασχε από θαλασσαιμία – οι περισσότεροι την ξέρουνε ως μεσογειακή αναιμία (είναι συνώνυμα αυτά τα δύο). Και ήταν πάρα πολλά χρόνια φίλη μας. Ξεκίνησε από απλή θαυμάστρια. Μια παρεούλα ήταν η Ζωή, η Χριστίνα και η Ελένη. Η Ζωή και η Χριστίνα είναι μια χαρά και μια χαρά τους εύχομαι να ‘ναι πάντα. Η Ελένη έχασε τη ζωή της πέρυσι, 23 χρονών».

Το 2014, πέθανε και άλλη μία φίλη, η Ζωή, στα 42 της χρόνια. Τις τελευταίες ημέρες πριν τον θάνατό της, νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, καθώς είχε πάθει λοιμώξεις στο αίμα και το αναπνευστικό σύστημα.

Την επόμενη ημέρα, η Άννα Βίσση βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Οιχαλία, εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο:

«Ήταν πάντα δίπλα μου, σε κάθε στιγμή. Αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή που πολλές φορές αγνοούσε τον κίνδυνο που παραμόνευε. Ζωή, ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε… Κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε. Να πεις στην Ελένη πως τη σκεφτόμαστε και μας λείπει. Θα σας σκέφτομαι και τις δύο… Σε ευχαριστώ που ήσουν πάντα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και τη μεγάλη αγάπη που μου έδωσες. Θα σε θυμάμαι πάντα με ένα λαμπερό χαμόγελο… Μεγαλώνοντας συνειδητοποιώ πως τελικά αυτό που μετράει είναι να χαίρεσαι την κάθε στιγμή με τους ανθρώπους που αγαπάς…».

