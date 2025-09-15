Άννα Βίσση: Η «απόλυτη» αποθέωσε την νίκη της Εθνικής μας στο Καλλιμάρμαρο

Το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Μπάσκετ Ελλάδας, αποθέωσε η «απόλυτη» Ελληνίδα τραγουδίστρια, Άννα Βίσση στη δεύτερη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, παρουσία 60.000 θεατών.

Μέσα σε ένα διήμερο η «απόλυτη σταρ» κατάφερε να μαζέψει 130.000 θαυμαστές της που την χειροκρότησαν και έδειχναν να απολαμβάνουν τις ερμηνείες της.

Όπως το Σάββατο, έτσι και την Κυριακή, από νωρίς το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσει τη δεύτερη sold out συναυλία. Η Άννα Βίσση έδωσε και πάλι τον καλύτερο εαυτό της. Στα 67 της χρόνια παραμένει εντυπωσιακή, με θαυμαστές σε διάφορες γενιές.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την «Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών», η οποία απογείωσε το συναυλιακό θέαμα, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν και οι 20 χορευτές που έδωσαν κίνηση και χρώμα με εντυπωσιακές χορογραφίες.

Όσοι βρέθηκαν στη δεύτερη συναυλία της μοναδικής ερμηνεύτριας έζησαν ακόμα μία ξεχωριστή στιγμή. Λίγες ώρες μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ επί της Φινλανδίας, που χάρισε στους διεθνείς το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, η απόλυτη σταρ της ελληνικής σκηνής έκανε μια συγκινητική αφιέρωση.

«Μπράβο σας ρε παιδιά!» φώναξε με ενθουσιασμό από τη σκηνή, τιμώντας τους Έλληνες παίκτες που ανέβασαν ξανά τη χώρα μας στο βάθρο της Ευρώπης και τους αφιέρωσε το τραγούδι «Ψυχεδέλεια».

Η Άννα Βίσση απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι η πιο διαχρονική φωνή της ελληνικής μουσικής, με το κοινό να παραμένει στο πλευρό της σε κάθε της βήμα. Και όπως όλα δείχνουν… η συνέχεια προμηνύεται ακόμη πιο εκρηκτική!

«Είναι τιμή μου να τραγουδάω μπροστά σας πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο χώρο που όταν το γεμίζετε έτσι είναι ακόμα ομορφότερο», δήλωσε η τραγουδίστρια από τη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Παρόντες στη δεύτερη μεγαλειώδη συναυλία ήταν μεταξύ άλλων η Ζέτα Δούκα, η Μαρία Μπεκατώρου, η Δέσποινα Μοιραράκη, ο Θέμης Γεωργαντάς, η Ελεονώρα Μελέτη, ο Λάκης Γαβαλάς, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Πασχάλης με την Αλίκη Αρβανιτίδη και ο Αποστόλης Τότσικας με τη Ρούλα Ρέβη.

Το Καλλιμάρμαρο μετατράπηκε σε μία γιορτή μουσικής, με την Άννα Βίσση να γράφει για δεύτερη χρονιά ιστορία στο εμβληματικό στάδιο της Αθήνας.

Πηγή: newsit.gr