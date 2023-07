Άννα Βίσση: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κυπριακή σημαία – «Δεν ξεχάστηκε ποτέ»

Στην πατρίδα της, Κύπρο ήταν αφιερωμένη η πιο πρόσφατη ανάρτηση της Άννας Βίσση, μέσω social media.

Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τα παλιά, με την ίδια να κρατάει στα χέρια της την σημαία της χώρας της.

Αφορμή στάθηκε η συμπλήρωση 49 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, διχοτομώντας το νησί.

«20 Ιουλίου 1974- 20 Ιουλίου 2023 Cyprus. Δεν ξεχάστηκε ποτέ … It was never forgotten …» έγραψε η Άννα Βίσση στην περιγραφή της δημοσίευσης που έκανε μέσω Instagram.

Η δημοσίευση της Άννας Βίσση ξεπέρασε τις 10.000 likes από τις πρώτες ώρες, ενώ δεν ήταν λίγα και τα σχόλια συμπατριωτών της, κάτω από τη φωτογραφία.

Δείτε την ανάρτησή της:

Πηγή: protothema.gr

