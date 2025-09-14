Άννα Βίσση: Αποθεώθηκε η «απόλυτη» Ελληνίδα τραγουδίστρια με το Νίκο Καρβέλα στο Καλλιμάρμαρο

Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίσση μαζί στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου, σε μία απρόσμενη εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό στη μεγάλη συναυλία της «απόλυτης» Ελληνίδας τραγουδίστριας.

Μια μοναδική στιγμή έζησαν οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, καθώς ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί της. Οι δύο καλλιτέχνες, που έχουν γράψει κοινή ιστορία στη μουσική αλλά και στη ζωή, χάρισαν στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη νοσταλγία και έντονα συναισθήματα.

Η συνύπαρξη στη σκηνή

Ο Νίκος Καρβέλας, συνθέτης και πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας, εμφανίστηκε απρόσμενα στο κατάμεστο στάδιο και ερμήνευσε μαζί της κομμάτια που έχει γράψει, όπως τα «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που». Το κοινό αποθέωσε το δίδυμο, απολαμβάνοντας την επανένωσή τους στη σκηνή.

Στιγμές συγκίνησης και χιούμορ

Μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, φαίνεται η ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Η Άννα Βίσση, εμφανώς χαρούμενη, αστειεύτηκε λέγοντας του Καρβέλα «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ’ αγαπάω», πριν τον αγκαλιάσει συγκινημένη.

Η έναρξη της βραδιάς

Η συναυλία ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:00 με το τραγούδι «Σε περίπτωση που», προκαλώντας καταιγισμό χειροκροτημάτων από το κοινό. «Αυτό που γίνεται απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» είπε συγκινημένη η τραγουδίστρια.

