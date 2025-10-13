Άννα Κυριακού: «Ήθελε να αποτεφρωθεί, να είναι στο βαζάκι και να κοιτάει τον Παρθενώνα», είπε ο γιος της

Συγκλονιστική η εξομολόγηση του γιού της Άννας Κυριακού, ο οποίος ανέφερε ότι επιθυμία της αγαπημένης ηθοποιού ήταν να αποτεφρωθεί.

Σε ηλικία 96 ετών πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την λάτρεψε.

Ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, μίλησε συγκινημένος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε», αποκαλύπτοντας τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του και την ιδιαίτερη επιθυμία της.

«Η καρδιά της σταμάτησε. Στο σπίτι της, δίπλα μου. Μου έμαθε να αγαπάω τη ζωή», είπε ο Χρήστος, αναφερόμενος στη δυναμική προσωπικότητα της Άννας Κυριακού. Περιέγραψε τη χαρά και την ενέργεια που τη χαρακτήριζαν: «Πρώτη ήταν παντού και στη διασκέδαση και σε όλα. Την αγαπούσαν όλοι. Το αγαπημένο της σπίτι ήταν στις Μηλιές, το εξοχικό της, και πήγαινε κάθε χρόνο στο Πήλιο, 50 χρόνια από το 75. Την αγαπούσαν όλοι, ακόμη και οι χωριανοί εκεί πέρα».

Με βαθιά συγκίνηση, ο γιος της θυμήθηκε τη σχέση της με την Αθήνα: «Ήτανε γέννημα θρέμμα της Αθήνας. Γεννήθηκε και πέθανε εδώ στο ίδιο σπίτι απέναντι από τον Παρθενώνα. Και αυτό τη γέμιζε ζωή».

Η πιο συγκινητική αποκάλυψη ήρθε στο τέλος, όταν ο Χρήστος αποκάλυψε την τελευταία επιθυμία της Άννας Κυριακού: «Ναι, ήταν δική της επιθυμία να καεί, γιατί ήθελε να είναι στο βαζάκι και να κοιτάει τον Παρθενώνα».

Πηγή: newsit.gr