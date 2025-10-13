Άννα Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, είμαι πολύ συγκινημένος», είπε ο γιος της

Ήρεμη και ευτυχισμένη «έφυγε» η ηθοποιός, Άννα Κυριακού, σύμφωνα με τον γιο της, Χρήστο Αποστολίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Σήμερα το πρωί “έφυγε”. Τι να πω, νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με τη βιβλιογραφία της. Βγήκε πριν από έναν μήνα, ένα καταπληκτικό λεύκωμα. “Έφυγε” με αυτό στο προσκεφάλι της. “Έφυγε χαρούμενη”, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη, όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου. Το σημαντικό, λέει, είναι να είσαι ευτυχισμένος μέχρι και το τελευταίο σου λεπτό. Ρωτήστε όλους τους φίλους της, αν ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια, τη φρόντιζα», δήλωσε ο Χρήστος Αποστολίδης.

Το αντίο του MEGA στην Άννα Κυριακού

«Εγώ Μπεμπέκα γεννήθηκα και Μπεμπέκα θα πεθάνω! Αντίο θεία Μπεμπέκα, αντίο Άννα Κυριακού. Σε ευχαριστούμε για όλα», σημείωσε το MEGA για την ηθοποιό, Άννα Κυριακού.

Πηγή: newsbeast.gr